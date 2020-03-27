Делаем красивый пресс в домашних условиях: инструкция

27 марта 2020 20:30 Антонина Старовойт
Делаем красивый пресс в домашних условиях: инструкция
Делаем красивый пресс в домашних условиях: инструкция
pixabay.com

В связи с распространением пандемии все больше людей присматриваются к идее начать тренировки в домашних условиях, чтобы выйти, а не выкатиться с карантина.

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Сегодня самое время вспомнить о проверенном упражнении планка. И даже немного усложнить его. Ведь до лета осталось не так уж и много. 

Планка на локтях 

Куда более сложное, но не менее эффективное упражнение. Для выполнения упражнения обопритесь на локти и стопы ног. При этом, спина должна быть идеально прямой, без каких-либо прогибов. Чтобы выполнить это условие, мышцы ног, пресса и ягодиц должны быть максимально напряжены. Начинайте с 20 секунд. И каждый день наращивайте продолжительность. Ваш идеал - 4 минуты. Как раз и карантин закончится к тому времени, и вы подтяните свою фигуру. 

Боковая планка 

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Отличное упражнение для укрепление боковых мышц корпуса. Для выполнения боковой планки сделайте классическую планку, а затем поднимите одну руку вверх и поверните туловищу в сторону. При этом ладонь и рука должны быть идеально прямыми. Это упражнение хорошо прорабатывает внутренние мышцы пресса, ягодицы и широкую мышцу бедра. Начинать выполнение упражнения нужно с 40 секунд на каждую сторону. 

Планка на двух точках 

Это уже упражнение для настоящих профессионалов. Для его выполнения вам понадобится стать в боковую планку и оторвать от пола верхнюю ногу. Данное упражнение отлично прорабатывает внешние мышцы живота, ягодицы, бедра и спину.

Напомним,

 

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