Делаем красивый пресс в домашних условиях: инструкция
В связи с распространением пандемии все больше людей присматриваются к идее начать тренировки в домашних условиях, чтобы выйти, а не выкатиться с карантина.
Планка на локтях
Куда более сложное, но не менее эффективное упражнение. Для выполнения упражнения обопритесь на локти и стопы ног. При этом, спина должна быть идеально прямой, без каких-либо прогибов. Чтобы выполнить это условие, мышцы ног, пресса и ягодиц должны быть максимально напряжены. Начинайте с 20 секунд. И каждый день наращивайте продолжительность. Ваш идеал - 4 минуты. Как раз и карантин закончится к тому времени, и вы подтяните свою фигуру.
Боковая планка
Планка на двух точках
Это уже упражнение для настоящих профессионалов. Для его выполнения вам понадобится стать в боковую планку и оторвать от пола верхнюю ногу. Данное упражнение отлично прорабатывает внешние мышцы живота, ягодицы, бедра и спину.
Напомним,