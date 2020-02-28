Ирина Кудашова поделилась планами на 2020 год

Ирина — звезда сериала “Новая жизнь Василины Павловны” на телеканале ТЕТ и сериала “Школа” на 1+1.

Бальные танцы

Она всегда откровенна со своими поклонниками. Вот и сейчас звезда делится своими планами на 2020 год.

Ира не только записала эту цель в блокнот, но уже успела посетить занятия у преподавателя классической хореографии. Первыми па актриса хвасталась у себя на страничке в Инстаграм.

Вроде неплохо получается, но это только начало.

Желание научиться танцевать возникло не просто так. Оказывается, Ира мечтает попасть в шоу “Танцы со звездами”.

Серфинг

Второе место, но не по важности, в списке планов Иры — серфинг.

Волны настолько захватили сердце и мечты, что звезда отправилась на Шри-Ланку осваивать навык. Доска поддалась актрисе не с первого раза, но опыт и впечатления того стоили.

Я взяла курс и каждый день упражнялась с доской. Было очень сложно. Когда пробуешь стать и держать равновесие на суши, не так страшно. Но в океане, с огромными волнами, получается не всегда. Во время первой попытки я ударилась головой, коленом и чуть не утопила свою кепку.

Первый клип

В 2019 году Ирина презентовала свою первую песню, которая называется «Кожаная куртка».

Эта песня о моей истории любви и отношениях. Сейчас я хочу снять небольшой фильм об этом. Сценарий клипа немного отличается от оригинальной истории, но будет очень красиво, с диалогами. Каждая девочка сможет узнать себя и вспомнить первое чувство.

Права

Изначально, желание получить права у Иры появилось из-за мысли “актриса должна уметь все”. Однако Ира уже научилась водить машину, осталось только сдать на права.

Презентация сериала “Евродиректор”

Весной на телеканале ТЕТ премьера сериала “Евродиректор”, в котором я исполнила одну из главных ролей. Очень хочу поскорее презентовать сериал вместе с режиссером Гариком Бирчей и командой телеканала ТЕТ. Надеюсь, зрителям понравится этот проект и моя новая героиня.