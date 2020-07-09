Вкуснятина! Домашний сыр из трех ингредиентов рецепт

9 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Вкуснятина! Домашний сыр из трех ингредиентов рецепт
Вкуснятина! Домашний сыр из трех ингредиентов рецепт

Все члены вашей семьи оценят домашний сыр, приготовленный по этому рецепту! Попробовав его один раз, вам больше не захочется покупать магазинный.

Читайте такжеБыстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки
Предлагаем очень простой рецепт приготовления сыра, с которым справится даже новичок! Не переживайте об ингредиентах, вам понадобится всего три продукта, чтобы насладиться натуральным сыром.

Ингредиенты:

  • Сметана 370 мл.,
  • Кефир 470 мл,
  • Лимонный сок 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Вкуснятина! Домашний сыр из трех ингредиентов рецепт
1. Смешиваем сметану с кефиром и лимонным соком, солим смесь по вкусу.

Читайте такжеСытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи
2. Берем ткань и застилаем ею дуршлаг, опрокидываем смесь и ставим в холодильник.

3. На следующий день достаем из холодильника густую смесь и формируем шарики или колбаски. Приятного аппетита!

Совет!

По желанию можете поставить под пресс, в любом случае 24 часов будет достаточно для того, чтобы лишняя жидкость ушла.

Напомним,

Облако тегов

сыр рецепт

Материалы по теме

Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины Хоменко
Еда и рецепты

Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины ХоменкоЭксклюзив
Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки
Еда и рецепты

Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки
Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко
Еда и рецепты

Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины ХоменкоЭксклюзив
Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Еда и рецепты

Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK