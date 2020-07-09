Вкуснятина! Домашний сыр из трех ингредиентов рецепт
Все члены вашей семьи оценят домашний сыр, приготовленный по этому рецепту! Попробовав его один раз, вам больше не захочется покупать магазинный.
Ингредиенты:
- Сметана 370 мл.,
- Кефир 470 мл,
- Лимонный сок 2 ст. ложки.
Способ приготовления:
3. На следующий день достаем из холодильника густую смесь и формируем шарики или колбаски. Приятного аппетита!
Совет!
По желанию можете поставить под пресс, в любом случае 24 часов будет достаточно для того, чтобы лишняя жидкость ушла.
Напомним,