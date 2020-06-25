Сытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи

25 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Сытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи
Сытные рыбные оладьи: рецепт для всех семьи
pixabay.com

Сытные и нежные рыбные оладьи можно приготовить дома и всего за 30 минут!

Любителям скумбрии посвящается!

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Предлагаем вам попробовать рецепт, который покорил уже множество гурманов. 

Ингредиенты

  • Скумбрия 2 шт.,
  • Яйцо 1 шт., 
  • Ржаная мука 60 г.,
  • Йогурт 2% 1,5 ст. ложки,
  • Укроп по вкусу.

Способ приготовления:

1. Избавьтесь от костей и плавников, измельчите рыбу.

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2. Смешайте кусочки скумбрии с мукой, йогуртом, яйцом и укропом. 

3. Посолите по вкусу, перемешайте и выпекайте оладьи с двух сторон на сковороде. 

Приятного аппетита!

Совет! Готовые оладьи лучше всего кушать с соусом, приготовить его очень просто. Смешайте оставшийся йогурт с укропом.

По желанию можете добавить 1/2 ложку горчицы. 

Напомним,

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