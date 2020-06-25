Сытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи
Сытные и нежные рыбные оладьи можно приготовить дома и всего за 30 минут!
Любителям скумбрии посвящается!
Ингредиенты
- Скумбрия 2 шт.,
- Яйцо 1 шт.,
- Ржаная мука 60 г.,
- Йогурт 2% 1,5 ст. ложки,
- Укроп по вкусу.
Способ приготовления:
1. Избавьтесь от костей и плавников, измельчите рыбу.
3. Посолите по вкусу, перемешайте и выпекайте оладьи с двух сторон на сковороде.
Приятного аппетита!
Совет! Готовые оладьи лучше всего кушать с соусом, приготовить его очень просто. Смешайте оставшийся йогурт с укропом.
По желанию можете добавить 1/2 ложку горчицы.
Напомним,