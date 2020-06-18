Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара

Эксклюзив 18 июня 2020 22:27 Александр Кива
Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара
Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара

Уникальным рецептом десерта из макарон в студии ток-шоу «Полезная программа» на «Интере» поделился шеф-повар Александр Абрамов.

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 «Мало кто знает, что из макарон можно приготовить не только прекрасный гарнир или изысканное блюдо итальянской кухни, а и сладкую запеканку. И порадовать всю семью! Для приготовления этого блюда выбирайте тонкие макароны. Творог, конечно же, лучше взять домашний, он наиболее полезен. Малиновый соус можно заменить любым другим, такая запеканка сочетается и со сметаной», - считает Александр Абрамов.

Ингредиенты:

Для запеканки:

  • Тонкие вареные макароны – 200 г
  • Домашний творог – 200 г
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Цедра апельсина
  • Щепотка соли

Для соуса:

  • Малина – 200 г
  • Сок одного апельсина
  • Сок одного лимона
  • Сахар – 50 г

Приготовление:

  • Макароны отвариваем до полной готовности. Затем откидываем их на дуршлаг, даем стечь жидкости.
  • Протираем домашний творог через сито, добавляем к нему яйца, взбиваем венчиком до однородной массы.
  • В получившуюся творожную массу добавляем сахар, соль и ванильный экстракт. Выкладываем сюда же холодные отварные макароны и перемешиваем.
  • Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла. Выкладываем в форму творожно-макаронную массу.
  • Накрываем форму фольгой, отправляем в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 30 минут.
  • Пока запеканка находится в духовке, готовим соус. Разрезаем пополам апельсин и лимон,  выдавливаем фреш. Половину малины протираем через сито, вторую часть ягод режем пополам. Добавляем к соусу из малины сахар, молотую корицу и перемешиваем до растворения сахара. В самом конце добавляем нарезанную малину. Соус готов.
  • Готовую запеканку охлаждаем, нарезаем кусочками. Перед подачей поливаем малиновым соусом. Приятного аппетита!

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