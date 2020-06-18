Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара
Эксклюзив 18 июня 2020 22:27
Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара
Уникальным рецептом десерта из макарон в студии ток-шоу «Полезная программа» на «Интере» поделился шеф-повар Александр Абрамов.
Ингредиенты:
Для запеканки:
- Тонкие вареные макароны – 200 г
- Домашний творог – 200 г
- Яйца – 2-3 шт.
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Цедра апельсина
- Щепотка соли
Для соуса:
- Малина – 200 г
- Сок одного апельсина
- Сок одного лимона
- Сахар – 50 г
Приготовление:
- Макароны отвариваем до полной готовности. Затем откидываем их на дуршлаг, даем стечь жидкости.
- Протираем домашний творог через сито, добавляем к нему яйца, взбиваем венчиком до однородной массы.
- В получившуюся творожную массу добавляем сахар, соль и ванильный экстракт. Выкладываем сюда же холодные отварные макароны и перемешиваем.
- Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла. Выкладываем в форму творожно-макаронную массу.
- Накрываем форму фольгой, отправляем в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 30 минут.
- Пока запеканка находится в духовке, готовим соус. Разрезаем пополам апельсин и лимон, выдавливаем фреш. Половину малины протираем через сито, вторую часть ягод режем пополам. Добавляем к соусу из малины сахар, молотую корицу и перемешиваем до растворения сахара. В самом конце добавляем нарезанную малину. Соус готов.
- Готовую запеканку охлаждаем, нарезаем кусочками. Перед подачей поливаем малиновым соусом. Приятного аппетита!