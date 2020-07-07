Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки

7 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки
Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки

Летом не хочется длительное время стоять у плиты, однако иногда просто необходимо приготовить для гостей десерт. В такой ситуации вас выручит рецепт пирога с вареньем на скорую руку, можно приготовить дома!

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Баночка варенья найдется практически у каждой хозяйки, а в сочетании с мягким коржом, напоминающим бисквит, начинка станет изюминкой рецепта.

Ингредиенты:

  • Яйцо 3 шт.,
  • Молоко 200 мл.,
  • Растительное масло 90 мл.,
  • Мука 400-450 г.,
  • Сахар 200 г.,
  • Разрыхлитель 1,5 ч. ложки,
  • Соль 0,5 ч. ложки,
  • Варенье 1,5 стакана. 

Способ приготовления:

Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки

1. Взбиваем яйца до пышной пены, постепенно добавляем сахар.

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2. Вливаем растительное масло и молоко, продолжая помешивать. Разрыхлитель и просеянную муку всыпаем порциями, замешиваем тесто, однородное и густое.

3. Застилаем форму пергаментом, смазываем растительным маслом и посыпаем мукой.

4. Выкладываем половину теста, затем варенье, и вторую половину. Ставим в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Совет

Пирог будет смотреться гораздо аппетитнее, если вы украсите его сахарной пудрой и разрежете на порционные кусочки. 

Напомним,

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