Быстрый пирог с вареньем: рецепт для духовки
Летом не хочется длительное время стоять у плиты, однако иногда просто необходимо приготовить для гостей десерт. В такой ситуации вас выручит рецепт пирога с вареньем на скорую руку, можно приготовить дома!
Ингредиенты:
- Яйцо 3 шт.,
- Молоко 200 мл.,
- Растительное масло 90 мл.,
- Мука 400-450 г.,
- Сахар 200 г.,
- Разрыхлитель 1,5 ч. ложки,
- Соль 0,5 ч. ложки,
- Варенье 1,5 стакана.
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца до пышной пены, постепенно добавляем сахар.
3. Застилаем форму пергаментом, смазываем растительным маслом и посыпаем мукой.
4. Выкладываем половину теста, затем варенье, и вторую половину. Ставим в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Совет
Пирог будет смотреться гораздо аппетитнее, если вы украсите его сахарной пудрой и разрежете на порционные кусочки.
Напомним,