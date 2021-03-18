Рецепт сырного суфле с курицей: пальчики оближешь
Если вы устали от классических вариантов блюд с мясом курицы, то точно должны попробовать приготовить дома сырное суфле.
Ингредиенты:
- Куриное филе 200 г.,
- Сливочное масло 2 ст. ложки,
- Мука ½ стакана,
- Разрыхлитель 1 ч. ложка,
- Сахар 1 ч. ложка,
- Яйцо 6 шт.,
- Творог 1 стакан,
- Твердый сыр 350 г.,
- Крем-сыр по вкусу,
- Лук 50 г.
Способ приготовления:
1. Нарезаем филе кубиками и обжариваем на сковороде.
2. Лук очищаем и нарезаем кубиками, обжариваем до золотой корочки на сковороде.
3. Натираем твердый сыр на крупной терке.
Взбиваем до однородной массы.
5. Добавляем в смесь творог, сыр, курицу, лук и сливочное масло.
6. Однородную массу отправляем в духовку в форме на 30-40 минут при 175 градусах. Приятного аппетита!
Совет!
Сырное суфле может выступать в качестве основного блюда или гарнира. Подходит и для тех, кто сидит на диете или ограничивает свои калории. Если же вы хотите ощутить максимум вкуса, то подавайте суфле со сливочным маслом.
Напомним,