Рецепт сырного суфле с курицей: пальчики оближешь

18 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Рецепт сырного суфле с курицей: пальчики оближешь
Рецепт сырного суфле с курицей: пальчики оближешь
pixabay.com

Если вы устали от классических вариантов блюд с мясом курицы, то точно должны попробовать приготовить дома сырное суфле.

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Нежное суфле с добавлением курицы придется по вкусу самым требовательным членам семьи.

Ингредиенты: 

  • Куриное филе 200 г.,
  • Сливочное масло 2 ст. ложки,
  • Мука ½ стакана,
  • Разрыхлитель 1 ч. ложка,
  • Сахар 1 ч. ложка,
  • Яйцо 6 шт.,
  • Творог 1 стакан,
  • Твердый сыр 350 г.,
  • Крем-сыр по вкусу,
  • Лук 50 г.

Способ приготовления:

1. Нарезаем филе кубиками и обжариваем на сковороде.

2. Лук очищаем и нарезаем кубиками, обжариваем до золотой корочки на сковороде.

3. Натираем твердый сыр на крупной терке.

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4. Смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем, яйцами, молоком, солью и перцем.

Взбиваем до однородной массы.

5. Добавляем в смесь творог, сыр, курицу, лук и сливочное масло.

6. Однородную массу отправляем в духовку в форме на 30-40 минут при 175 градусах. Приятного аппетита!

Совет!

Сырное суфле может выступать в качестве основного блюда или гарнира. Подходит и для тех, кто сидит на диете или ограничивает свои калории. Если же вы хотите ощутить максимум вкуса, то подавайте суфле со сливочным маслом.

Напомним,

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