Масленица 2021: Ржаные блинчики с морепродуктами (рецепт)
12 марта 2021 09:12
Ржаные блинчики с морепродуктами (рецепт)
8 марта в Украине началась Масленица 2021. И если вы еще не знаете, какие и с чем приготовить блины, предлагаем вариант ржаных блинов с морепродуктами.
На 6 персон:
- 300 мл 22%-ных сливок
- 50 г пшеничной муки
- 150 г ржаной муки
- 4 яйца
- 1 кг кальмаров
- 300 г креветок
- 1 луковица
- 100 г майонеза
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1 лимон
- черный молотый перец
- зелень
- соль.
Способ приготовления:
- Сливки смешать с 1 стаканом теплой воды, вбить туда 2 яйца, добавить соль и сахар.
- Всыпать муку, перемешать.
- Дать постоять тесту 20 минут, затем влить растопленное сливочное масло.
- Выпечь тонкие блины, смазывая сковороду растительным маслом.
- Кальмары отварить, пропустить через мясорубку, добавить к ним нашинкованный обжаренный лук.
- Сваренные вкрутую 2 яйца очистить, нарезать мелкими кубиками, выложить к кальмарам.
- Заправить массу майонезом, посыпать мелко порубленной зеленью, поперчить, тщательно перемешать.
- Полученную начинку разложить на блинчики, свернуть в рулеты и выложить на большую тарелку.
- Креветки отварить в подсоленной воде, очистить, обильно полить соком лимона и выложить на блинчики с начинкой.
- При подаче украсить свежей зеленью.