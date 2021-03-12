Масленица 2021: Ржаные блинчики с морепродуктами (рецепт)

12 марта 2021 09:12 Александр Кива
Масленица 2021: Ржаные блинчики с морепродуктами (рецепт)
Ржаные блинчики с морепродуктами (рецепт)

8 марта в Украине началась Масленица 2021. И если вы еще не знаете, какие и с чем приготовить блины, предлагаем вариант ржаных блинов с морепродуктами.

На 6 персон:

  • 300 мл 22%-ных сливок
  • 50 г пшеничной муки
  • 150 г ржаной муки
  • 4 яйца
  • 1 кг кальмаров
  • 300 г креветок
  • 1 луковица
  • 100 г майонеза
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 лимон
  • черный молотый перец
  • зелень
  • соль.

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Способ приготовления:

  1. Сливки смешать с 1 стаканом теплой воды, вбить туда 2 яйца, добавить соль и сахар.
  2. Всыпать муку, перемешать.
  3. Дать постоять тесту 20 минут, затем влить растопленное сливочное масло.
  4. Выпечь тонкие блины, смазывая сковороду растительным маслом.
  5. Кальмары отварить, пропустить через мясорубку, добавить к ним нашинкованный обжаренный лук.
  6. Сваренные вкрутую 2 яйца очистить, нарезать мелкими кубиками, выложить к кальмарам.
  7. Заправить массу майонезом, посыпать мелко порубленной зеленью, поперчить, тщательно перемешать.
  8. Полученную начинку разложить на блинчики, свернуть в рулеты и выложить на большую тарелку.
  9. Креветки отварить в подсоленной воде, очистить, обильно полить соком лимона и выложить на блинчики с начинкой.
  10. При подаче украсить свежей зеленью.

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