Салат «8 марта!» с тунцом и сыром (рецепт)
7 марта 2021 19:15
Салат «8 марта!» с тунцом и сыром (рецепт)
Prostovkusno.md
Что приготовить на 8 Марта быстро и вкусно? Этим вопросом задаются многие. Отличным вариантом может стать салат с тунцом и сыром. Рецепт приготовления читайте на tv.ua.
Ингредиенты:
- Консервированный тунец 200 г,
- Сыр 100 г,
- Яйцо 3 шт,
- Майонез,
- Салат листовой.
Приготовление:
- Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке отдельно белки и желтки. Сыр натереть на крупной терке. Тунец выложить в миску и размять вилкой.
- На тарелку уложить листья салата и поставить пару стаканов или стопочек для оформления. Салат выкладываем в форме восьмерки. Первым слоем кладем белки с майонезом. Потом сыр с майонезом.
- Слой тунца промазать сверху майонезом
- Посыпать тертыми желтками, аккуратно убрать стаканчики и оставить в холодильнике на 60 минут.
- Салат «8 марта!» готов! Можно украсить зеленью и овощами. С Праздником!
Текст: Алла Лысак