Салат «8 марта!» с тунцом и сыром (рецепт)

7 марта 2021 19:15 Александр Кива
Салат «8 марта!» с тунцом и сыром (рецепт)
Салат «8 марта!» с тунцом и сыром (рецепт)
Prostovkusno.md

Что приготовить на 8 Марта быстро и вкусно? Этим вопросом задаются многие. Отличным вариантом может стать салат с тунцом и сыром. Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

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Салат украсит ваш стол на 8 Марта, а также может стать подарком для родных женщин.

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец 200 г,
  • Сыр 100 г,
  • Яйцо 3 шт,
  • Майонез,
  • Салат листовой.

Приготовление:

  1. Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке отдельно белки и желтки. Сыр натереть на крупной терке. Тунец выложить в миску и размять вилкой.
  2. На тарелку уложить листья салата и поставить пару стаканов или стопочек для оформления. Салат выкладываем в форме восьмерки. Первым слоем кладем белки с майонезом. Потом сыр с майонезом. 
  3. Слой тунца промазать сверху майонезом
  4. Посыпать тертыми желтками, аккуратно убрать стаканчики и оставить в холодильнике на 60 минут. 
  5. Салат «8 марта!» готов! Можно украсить зеленью и овощами. С Праздником!

Текст: Алла Лысак

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