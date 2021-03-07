Готовим на 8 марта: куриное филе с помидорами и сыром «София» (рецепт)
7 марта 2021 18:15
Готовим на 8 марта: куриное филе с помидорами и сыром «София» (рецепт)
Еще думаете, что приготовить на 8 марта? Возьмите на заметку рецепт куриного филе с помидорами и сыром. Как приготовить блюдо, читайте на tv.ua.
8 марта, в Женский день. Филе с помидорами «София» соберет массу комплиментов от ваших гостей
Ингредиенты:
- Куриное филе 2 шт,
- Помидоры 2 шт,
- Масло сливочное 50 г,
- Сыр 50 г,
- Растительное масло 1 ст. л.,
- Лук зеленый (перо) 1 пучок,
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Промываем и просушиваем куриное филе. Солим, перчим и смазываем растительным маслом. Потом выкладываем на противень с пергаментом.
- Выкладываем сверху растопленное сливочное масло небольшими кусочками, ломтиками нарезанные помидоры, посыпаем тертым твердым сыром.
- Оставляем в духовке на 30 минут при 180 градусах.
- Достаем филе из духовки, даем ему остыть, выкладываем на блюдо, украшаем мелко порезанным зеленым луком. Приятного аппетита!