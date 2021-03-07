Готовим на 8 марта: куриное филе с помидорами и сыром «София» (рецепт)

7 марта 2021 18:15 Алла Лысак
Готовим на 8 марта: куриное филе с помидорами и сыром «София» (рецепт)
Готовим на 8 марта: куриное филе с помидорами и сыром «София» (рецепт)
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Еще думаете, что приготовить на 8 марта? Возьмите на заметку рецепт куриного филе с помидорами и сыром. Как приготовить блюдо, читайте на tv.ua.

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Рецепт изумительного куриного филе скрасит праздничный стол 8 марта, в Женский день. Филе с помидорами «София» соберет массу комплиментов от ваших гостей

Ингредиенты:

  • Куриное филе 2 шт,
  • Помидоры 2 шт,
  • Масло сливочное 50 г,
  • Сыр 50 г,
  • Растительное масло 1 ст. л.,
  • Лук зеленый (перо) 1 пучок,
  • Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промываем и просушиваем куриное филе. Солим, перчим и смазываем растительным маслом. Потом выкладываем на противень с пергаментом.
  2. Выкладываем сверху растопленное сливочное масло небольшими кусочками, ломтиками нарезанные помидоры, посыпаем тертым твердым сыром.
  3. Оставляем в духовке на 30 минут при 180 градусах.
  4. Достаем филе из духовки, даем ему остыть, выкладываем на блюдо, украшаем мелко порезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

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