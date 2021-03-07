ТОП-5 интересных идей на 8 марта: что заказать любимому, как порадовать маму и подругу

7 марта 2021 17:45 Александр Кива
ТОП-5 интересных идей на 8 марта: что заказать любимому, как порадовать маму и подругу
ТОП-5 интересных идей на 8 марта: что заказать любимому, как порадовать маму и подругу
pixabay.com

Что подарить на 8 Марта жене, девушке, подруге, маме?

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Женский день совсем скоро постучится в наши двери. 8 марта принято дарить подарки мамам, бабушкам, сестрам, подружкам и даже коллегам по работе. Каждая женщина будет принимать в этот день презенты. Если вы еще не определились с подарками, читайте!

Хенд-мейд

Если вы умеете шить и обладаете небольшим запасом времени, отдайте предпочтение такому оригинальному и неповторимому подарку. Любой женщине будет приятно получить вещь, созданную вручную. Не стоит опасаться, что у вас ничего не получится, в Интернете вы найдете множество пошаговых схем и планов, как создать интересные фигурки и букеты своими руками к 8 марта. 

Оригинальные подарки

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Подумайте, как можно украсить интерьер вашей подруги или матери. Может быть, она обрадуется портрету, оформленному, как настоящая картина? Или ей подойдет набор статуэток с милыми животными? А как насчет зеленой гирлянды, которая обеспечит летнее настроение круглый год? Сейчас в Интернете продается что угодно.

Вкусные презенты

Предположим, поздравлять планируется сразу несколько женщин, выбирать для каждой отдельный подарок довольно накладно по деньгам, верно? Но выход есть! Приготовить для женского коллектива что-нибудь вкусное, например, порционный торт. 

Душевные презенты

Косметика – не табу на 8 марта, но к ее выбору стоит подойти внимательно. Любая женщина обрадуется новому флакончику парфюма. Выбирайте легкие, зеленые и свежие ароматы, никаких специфических ноток. Ведь вы не знаете, какие ароматы нравятся женщине, да и весна способствует тому, чтобы подарок был легким!

Нарядный подарок

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Аксессуары считаются отличным вариантом для поздравления с женским днем. Приобретите шарфик или остановите свой выбор на паре сережек.

Текст: Алла Лысак

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