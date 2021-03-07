ТОП-5 интересных идей на 8 марта: что заказать любимому, как порадовать маму и подругу
Что подарить на 8 Марта жене, девушке, подруге, маме?
Хенд-мейд
Если вы умеете шить и обладаете небольшим запасом времени, отдайте предпочтение такому оригинальному и неповторимому подарку. Любой женщине будет приятно получить вещь, созданную вручную. Не стоит опасаться, что у вас ничего не получится, в Интернете вы найдете множество пошаговых схем и планов, как создать интересные фигурки и букеты своими руками к 8 марта.
Оригинальные подарки
Вкусные презенты
Предположим, поздравлять планируется сразу несколько женщин, выбирать для каждой отдельный подарок довольно накладно по деньгам, верно? Но выход есть! Приготовить для женского коллектива что-нибудь вкусное, например, порционный торт.
Душевные презенты
Косметика – не табу на 8 марта, но к ее выбору стоит подойти внимательно. Любая женщина обрадуется новому флакончику парфюма. Выбирайте легкие, зеленые и свежие ароматы, никаких специфических ноток. Ведь вы не знаете, какие ароматы нравятся женщине, да и весна способствует тому, чтобы подарок был легким!
Нарядный подарок
Текст: Алла Лысак