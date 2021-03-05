Поздравления с Международным женским днем 2021

Поздравьте любимых женщин с праздником 8 Марта!

Поздравления с 8 Марта девушке

С 8 Марта поздравляю!Ярких дней тебе желаю!Ты красива и мила,Будь такою ты всегда!Больше радости и света!Лучше всех ты на планете,Ты, как розочка, красива,Мне всегда необходима!

***

Дорогая, поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, теплых отношений с родными и близкими, чистой искренней любви. Чтобы в твоей жизни получалось всё то, что ты хочешь. Внимания, заботы, трогательных моментов, душевных разговоров и встреч, приятных приобретений, развития и уверенности, реализации и востребованности, красоты, молодости, улыбок и множества всевозможных благ! Ты восхитительна! С праздником!

***

Восьмого марта пусть мечта

Твоя легко осуществится!

Весною сказка, как всегда,

В реальность может воплотиться!



Желаю вечного цветения,

Беспрекословной красоты,

Улыбок, счастья, вдохновения,

Душевной светлой чистоты!

***

Всегда цвети, всегда сияй,

Как солнце в день чудесный, ясный!

Будь счастлива, не унывай,

Всегда будь радостна, прекрасна.



А жизнь пусть будет хороша,

Теплом наполнится пусть дом,

Весна в него чтобы пришла.

С Международным женским днем!

***

Милую, красивую, замечательную и неповторимую девушку я поздравляю с 8 Марта! Дорогая, желаю тебе, чтобы каждое утро было добрым и вдохновлённым, чтобы каждый день приносил счастье и удачу, чтобы каждый вечер радовал приятными сюрпризами и замечательным настроением!

Поздравления с 8 Марта любимой жене

Свою любимую женуПоздравить с праздником хочу,Желаю света, солнца, ласки,Чтоб жизнь твоя была, как в сказке,Любви и нежности, тепла,Счастливой будь со мной всегда,И глазки пусть горят огнем,С Международным женским днем!

***

Любимая, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты моя умница и невероятная поддержка, я тебя люблю и горжусь нашей семьей! Желаю никогда не унывать, почаще улыбаться и счастливых солнечных дней.

***

С Международным женским днем

Тебя сегодня поздравляю!

Прекрасная моя жена,

Тебя люблю и обожаю.



На свете нет тебя родней,

На свете нет тебя дороже,

Спасибо говорю тебе

За каждый день, что вместе прожит.



Хочу, чтоб ты всегда была

Довольной, радостной, красивой,

Чтоб расцветала с каждым днем

И становилась лишь счастливее!

Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе / pixabay.com

***

Моя самая красивая, нежная, милая, заботливая, обаятельная, привлекательная, единственная, несравненная, горячо любимая, будь еще самой счастливой! С Международным женским днем тебя!

***

Любимая, поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Хочу пожелать тебе побольше солнечных дней, чтобы все твои мечты сбывались, а поставленные цели осуществлялись налегке. Оставайся такой же прекрасной, милой, нежной и красивой. Я тебя люблю!

***

В Женский день, моя родная,

Пожелать хочу терпения,

Чтоб, как прежде, мне дарила

Только светлые мгновения.



Сил тебе и вдохновения

Пожелаю я, любя.

Все цветы планеты нашей,

Дорогая, для тебя!

Поздравления с 8 Марта подруге

Ой, подружка, как дела?Я скучаю без тебя,Очень крепко обнимаю,С 8 Марта поздравляю!Будь здорова ты всегда,Счастлива и весела,Никогда не унывай,Про меня не забывай.Знай, что я тебя люблю,Дружбой нашей дорожу.

***

Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!

***

С 8 Марта поздравляю,

Ярких красок пожелаю.

Ты красивой всегда будь,

Про проблемы позабудь!



Ты цвети и развивайся,

И всегда ты улыбайся.

Ты подруга лучшая,

Мудрая, нескучная!

***

За дружбу, веру и терпенье

Тебе спасибо говорю.

На свете лучше нет подруги.

Тебя, родная, я люблю!



Пусть этот день, 8 Марта,

Наполнит радостью тебя.

Пусть так пройдет, как ты захочешь,

Любая сбудется мечта!



Судьба пусть счастьем озаряет,

В душе твоей царит покой,

В глазах веселый блеск сияет,

Любовь всегда будет с тобой!

Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,