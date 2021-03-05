Поздравления с Международным женским днем 2021

5 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Поздравления с Международным женским днем 2021
Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе
pixabay.com

Поздравьте любимых женщин с праздником 8 Марта!

Поздравления с 8 Марта девушке 

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С 8 Марта поздравляю!
Ярких дней тебе желаю!
Ты красива и мила,
Будь такою ты всегда!

Больше радости и света!
Лучше всех ты на планете,
Ты, как розочка, красива,
Мне всегда необходима!

***

Дорогая, поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, теплых отношений с родными и близкими, чистой искренней любви. Чтобы в твоей жизни получалось всё то, что ты хочешь. Внимания, заботы, трогательных моментов, душевных разговоров и встреч, приятных приобретений, развития и уверенности, реализации и востребованности, красоты, молодости, улыбок и множества всевозможных благ! Ты восхитительна! С праздником!

***

Восьмого марта пусть мечта
Твоя легко осуществится!
Весною сказка, как всегда,
В реальность может воплотиться!

Желаю вечного цветения,
Беспрекословной красоты,
Улыбок, счастья, вдохновения,
Душевной светлой чистоты!

***

Всегда цвети, всегда сияй,
Как солнце в день чудесный, ясный!
Будь счастлива, не унывай,
Всегда будь радостна, прекрасна.

А жизнь пусть будет хороша,
Теплом наполнится пусть дом,
Весна в него чтобы пришла.
С Международным женским днем!

***

Милую, красивую, замечательную и неповторимую девушку я поздравляю с 8 Марта! Дорогая, желаю тебе, чтобы каждое утро было добрым и вдохновлённым, чтобы каждый день приносил счастье и удачу, чтобы каждый вечер радовал приятными сюрпризами и замечательным настроением!

Поздравления с 8 Марта любимой жене

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Свою любимую жену
Поздравить с праздником хочу,
Желаю света, солнца, ласки,
Чтоб жизнь твоя была, как в сказке,
Любви и нежности, тепла,
Счастливой будь со мной всегда,
И глазки пусть горят огнем,
С Международным женским днем!

***

Любимая, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты моя умница и невероятная поддержка, я тебя люблю и горжусь нашей семьей! Желаю никогда не унывать, почаще улыбаться и счастливых солнечных дней.

***

С Международным женским днем
Тебя сегодня поздравляю!
Прекрасная моя жена,
Тебя люблю и обожаю.

На свете нет тебя родней,
На свете нет тебя дороже,
Спасибо говорю тебе
За каждый день, что вместе прожит.

Хочу, чтоб ты всегда была
Довольной, радостной, красивой,
Чтоб расцветала с каждым днем
И становилась лишь счастливее!

Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе / pixabay.com

***

Моя самая красивая, нежная, милая, заботливая, обаятельная, привлекательная, единственная, несравненная, горячо любимая, будь еще самой счастливой! С Международным женским днем тебя!

***

Любимая, поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Хочу пожелать тебе побольше солнечных дней, чтобы все твои мечты сбывались, а поставленные цели осуществлялись налегке. Оставайся такой же прекрасной, милой, нежной и красивой. Я тебя люблю!

***

В Женский день, моя родная,
Пожелать хочу терпения,
Чтоб, как прежде, мне дарила
Только светлые мгновения.

Сил тебе и вдохновения
Пожелаю я, любя.
Все цветы планеты нашей,
Дорогая, для тебя!

Поздравления с 8 Марта подруге

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Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбой нашей дорожу.

***

Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!

***

С 8 Марта поздравляю,
Ярких красок пожелаю.
Ты красивой всегда будь,
Про проблемы позабудь!

Ты цвети и развивайся,
И всегда ты улыбайся.
Ты подруга лучшая,
Мудрая, нескучная!

***

За дружбу, веру и терпенье
Тебе спасибо говорю.
На свете лучше нет подруги.
Тебя, родная, я люблю!

Пусть этот день, 8 Марта,
Наполнит радостью тебя.
Пусть так пройдет, как ты захочешь,
Любая сбудется мечта!

Судьба пусть счастьем озаряет,
В душе твоей царит покой,
В глазах веселый блеск сияет,
Любовь всегда будет с тобой!

Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

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