Магнитные бури в марте 2021: чего ожидать украинцам
Синоптики уже составили расписание магнитных бурь в марте 2021 года!
Вы можете заметить, что в дни бурь чувствуете себя хуже, не очень хорошо справляетесь с эмоциями или страдаете от аритмии, головной боли.
Магнитные бури в марте
- 1-2 марта
Будьте осторожны, ожидается сильная магнитная буря, в группе риска метеочувствительные люди, пожилые, с болезнями сердца.
- 6 марта
Небольшие колебания магнитосферы опасны головными болями и скачками давления.
- 12-15 марта
Синоптики прогнозируют в эти дни бурю средней активности, желательно исключить физические нагрузки и спорт.
- 18-18 марта
Внимательно отнеситесь к своему здоровью, если есть болезни сердечно-сосудистой системы, буря ожидается сильная.
- 28-29
Последним аккордом геомагнитных возмущений в марте станет буря, которая начнется 28 марта. Рекомендуем накануне лечь спать пораньше, отдохнуть.
Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?
Напомним,