Магнитные бури в марте 2021: чего ожидать украинцам

25 февраля 2021 15:10 Алла Лысак
Магнитные бури в марте 2021: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в марте 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики уже составили расписание магнитных бурь в марте 2021 года!

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Магнитные возмущения могут ухудшить самочувствие не только у людей, которые являются метеозависимыми. Влияют порывы солнечного ветра, провоцирующие возмущения геомагнитного поля, на каждого из нас.

Вы можете заметить, что в дни бурь чувствуете себя хуже, не очень хорошо справляетесь с эмоциями или страдаете от аритмии, головной боли. 

Магнитные бури в марте 

  • 1-2 марта

Будьте осторожны, ожидается сильная магнитная буря, в группе риска метеочувствительные люди, пожилые, с болезнями сердца.

  • 6 марта

Небольшие колебания магнитосферы опасны головными болями и скачками давления.

  • 12-15 марта

Синоптики прогнозируют в эти дни бурю средней активности, желательно исключить физические нагрузки и спорт. 

  • 18-18 марта

Внимательно отнеситесь к своему здоровью, если есть болезни сердечно-сосудистой системы, буря ожидается сильная. 

  • 28-29

Последним аккордом геомагнитных возмущений в марте станет буря, которая начнется 28 марта. Рекомендуем накануне лечь спать пораньше, отдохнуть.

Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?

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Старайтесь как можно меньше нервничать и волноваться, чтобы не провоцировать скачки артериального давления, приступы головной боли и даже мигрени. Спокойствие является залогом хорошего самочувствия. 

Напомним,

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