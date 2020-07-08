Почему у вас постоянно повышается давление и можно ли без медикаментов вернуть себе здоровье?

Гипертония перестала быть проблемой пожилых людей, от нее страдают украинцы разного возраста. Если вы заметили, что давление то и дело поднимается выше 120/80, скорректируйте свой образ жизни, чтобы убрать все факторы риска.

Курение и алкоголь

Спиртные напитки и табак влияют на тонус сосудов и способствуют возникновению приступов гипертонии, повышают риск развития атеросклероза и в целом губительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека.

ТОП-5 главных причин развития гипертонии

Лишний вес

Гипертоникам врачи советуют в первую очередь избавляться от лишних килограммов. Если окружность талии у вас более 88 сантиметров (для мужчин более 102), вы находитесь в группе риска с абдоминальным ожирением.

Низкий уровень физической активности

Вредная еда

Отсутствие спорта не только ведет к ожирению, но и не дает сердечно-сосудистой системе тренироваться. Если вы не нагружаете организм, то стрессом для него может стать даже подъем по лестнице на 5 этаж (ведь ничего сверх этого вы не делаете).

Еда быстрого приготовления содержит насыщенные жиры и трансжиры, а сладкое является источником легкоусвояемых углеводов. Уже через несколько недель такого питания вы увидите последствия в виде складочек жира на теле.

ТОП-5 главных причин развития гипертонии

Пребывание в стрессе

Избегать стресса сложно, но возможно. Если вы ощущаете постоянное напряжение, начните обучаться стрессоустойчивости, освойте йогу, медитацию, составьте график отдыха и обязательно придерживайтесь его.

Напомним,