ТОП-5 главных причин развития гипертонии

8 июля 2020 09:30 Алла Лысак
ТОП-5 главных причин развития гипертонии
ТОП-5 главных причин развития гипертонии

Почему у вас постоянно повышается давление и можно ли без медикаментов вернуть себе здоровье?

Гипертония перестала быть проблемой пожилых людей, от нее страдают украинцы разного возраста. Если вы заметили, что давление то и дело поднимается выше 120/80, скорректируйте свой образ жизни, чтобы убрать все факторы риска. 

Курение и алкоголь

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Спиртные напитки и табак влияют на тонус сосудов и способствуют возникновению приступов гипертонии, повышают риск развития атеросклероза и в целом губительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека.

ТОП-5 главных причин развития гипертонии

Лишний вес

Гипертоникам врачи советуют в первую очередь избавляться от лишних килограммов. Если окружность талии у вас более 88 сантиметров (для мужчин более 102), вы находитесь в группе риска с абдоминальным ожирением.

Низкий уровень физической активности

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Отсутствие спорта не только ведет к ожирению, но и не дает сердечно-сосудистой системе тренироваться. Если вы не нагружаете организм, то стрессом для него может стать даже подъем по лестнице на 5 этаж (ведь ничего сверх этого вы не делаете).

Вредная еда

Еда быстрого приготовления содержит насыщенные жиры и трансжиры, а сладкое является источником легкоусвояемых углеводов. Уже через несколько недель такого питания вы увидите последствия в виде складочек жира на теле. 

ТОП-5 главных причин развития гипертонии

Пребывание в стрессе

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Избегать стресса сложно, но возможно. Если вы ощущаете постоянное напряжение, начните обучаться стрессоустойчивости, освойте йогу, медитацию, составьте график отдыха и обязательно придерживайтесь его.

Напомним,

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