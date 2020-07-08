ТОП-5 главных причин развития гипертонии
Почему у вас постоянно повышается давление и можно ли без медикаментов вернуть себе здоровье?
Гипертония перестала быть проблемой пожилых людей, от нее страдают украинцы разного возраста. Если вы заметили, что давление то и дело поднимается выше 120/80, скорректируйте свой образ жизни, чтобы убрать все факторы риска.
Курение и алкоголь
Лишний вес
Гипертоникам врачи советуют в первую очередь избавляться от лишних килограммов. Если окружность талии у вас более 88 сантиметров (для мужчин более 102), вы находитесь в группе риска с абдоминальным ожирением.
Низкий уровень физической активности
Вредная еда
Еда быстрого приготовления содержит насыщенные жиры и трансжиры, а сладкое является источником легкоусвояемых углеводов. Уже через несколько недель такого питания вы увидите последствия в виде складочек жира на теле.
Пребывание в стрессе
Напомним,