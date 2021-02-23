Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака

23 февраля 2021 09:30 Алла Лысак
Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)  

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Естественные сомнения в себе не должны стать основанием прекращать дело всей вашей жизни. Проявите волю и настойчивость.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Месяц может быть рискованным, если вы примете не значащий ничего серьезного флирт за начало новых отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют внимательно следить за информационными потоками, чем больше информации через вас пройдет, тем больше полезного вы почерпнете. 

РАК (21 июня – 22 июля)

Если отчетности вызывают у вас легкий приступ дрожи, то держитесь! В марте на вас свалится много бумажной работы и подведения итогов. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Вы будете окружены представителями противоположного пола, готовыми ради вас на все. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

В марте есть опасность, что кто-то близкий из-за зависти может навредить вам в профессиональной сфере. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

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В этом месяце вам следует заняться чем-то творческим, к чему ледит душа.

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Вы долгое время думали только о работе, не уделяя себе даже одного часа в день. Пора заняться наведением порядка в голове и в душе!

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Не торопитесь переделать все дела на свете, наслаждайтесь тем, что делаете прямо сейчас. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Вы, как и всегда, будете упорно идти к своей цели, небольшие неприятности не превратятся в серьезные проблемы. 

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Не следует форсировать события и проявлять инициативу, хотя энергия бьет через край, и есть большое желание взять бразды правления в свои руки.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

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В марте вы получите возможность круто изменить свою жизнь, решайтесь!

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