Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака

Узнайте свой гороскоп на март 2021 года на нашем сайте ТV.UA.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Естественные сомнения в себе не должны стать основанием прекращать дело всей вашей жизни. Проявите волю и настойчивость.

Месяц может быть рискованным, если вы примете не значащий ничего серьезного флирт за начало новых отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют внимательно следить за информационными потоками, чем больше информации через вас пройдет, тем больше полезного вы почерпнете.

РАК (21 июня – 22 июля)

Если отчетности вызывают у вас легкий приступ дрожи, то держитесь! В марте на вас свалится много бумажной работы и подведения итогов.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Вы будете окружены представителями противоположного пола, готовыми ради вас на все.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

В марте есть опасность, что кто-то близкий из-за зависти может навредить вам в профессиональной сфере.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

В этом месяце вам следует заняться чем-то творческим, к чему ледит душа.

Вы долгое время думали только о работе, не уделяя себе даже одного часа в день. Пора заняться наведением порядка в голове и в душе!

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Не торопитесь переделать все дела на свете, наслаждайтесь тем, что делаете прямо сейчас.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Вы, как и всегда, будете упорно идти к своей цели, небольшие неприятности не превратятся в серьезные проблемы.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Не следует форсировать события и проявлять инициативу, хотя энергия бьет через край, и есть большое желание взять бразды правления в свои руки.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

В марте вы получите возможность круто изменить свою жизнь, решайтесь!