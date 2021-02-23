Гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Месяц может быть рискованным, если вы примете не значащий ничего серьезного флирт за начало новых отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Звезды советуют внимательно следить за информационными потоками, чем больше информации через вас пройдет, тем больше полезного вы почерпнете.
РАК (21 июня – 22 июля)
Если отчетности вызывают у вас легкий приступ дрожи, то держитесь! В марте на вас свалится много бумажной работы и подведения итогов.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вы будете окружены представителями противоположного пола, готовыми ради вас на все.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В марте есть опасность, что кто-то близкий из-за зависти может навредить вам в профессиональной сфере.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Вы долгое время думали только о работе, не уделяя себе даже одного часа в день. Пора заняться наведением порядка в голове и в душе!
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Не торопитесь переделать все дела на свете, наслаждайтесь тем, что делаете прямо сейчас.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Вы, как и всегда, будете упорно идти к своей цели, небольшие неприятности не превратятся в серьезные проблемы.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Не следует форсировать события и проявлять инициативу, хотя энергия бьет через край, и есть большое желание взять бразды правления в свои руки.