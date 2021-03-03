3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 марта является 61 днем года, до конца года осталось 304 дня.
Какой праздник 3 марта 2021?
- Всемирный день писателя,
- Всемирный день охраны здоровья уха.
Памятные даты 3 марта, годовщины и события
В 1842 году в США впервые в мире приняли закон, регламентирующий детский труд.
В 1866 году в Киеве открыта публичная библиотека (Национальная парламентская библиотека Украины).
В 1919 году из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире авиапочта.
В 1945 году начала функционировать Львовская картинная галерея.
В 1994 году Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
Кто родился 3 марта
3 марта родились актриса Джессика Бил, хоккеист Александр Семин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Ярила
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 3 марта
Бледный месяц, к снегопаду.
Услышали гром, к плодородию.
Сухой день прогнозирует хороший урожай.
Именинники:
- Василий, Виктор и Лев.