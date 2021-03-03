3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

3 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 марта является 61 днем года, до конца года осталось 304 дня.

Какой праздник 3 марта 2021?

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Всемирный день писателя,

Всемирный день охраны здоровья уха.

Памятные даты 3 марта, годовщины и события

В 1842 году в США впервые в мире приняли закон, регламентирующий детский труд.

В 1866 году в Киеве открыта публичная библиотека (Национальная парламентская библиотека Украины).

В 1919 году из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире авиапочта.

В 1945 году начала функционировать Львовская картинная галерея.

В 1994 году Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 3 марта

3 марта родились актриса Джессика Бил, хоккеист Александр Семин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Ярила

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 3 марта

4 марта хозяйки пекли специальные пирожки из овсяной муки, которыми угощали нуждающихся. Считалось, что эти пирожки помогают весне прийти гораздо быстрее.

Бледный месяц, к снегопаду.

Услышали гром, к плодородию.

Сухой день прогнозирует хороший урожай.

Именинники:

Василий, Виктор и Лев.

3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,