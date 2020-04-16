Выходные на майские праздники 2020: сколько будем отдыхать?
Сколько дополнительных выходных дней украинцы получат на майские праздники в 2020 году?
На майские праздники украинцы получат дополнительные дни отдыха, согласно распоряжению Кабинете министров.
Майские праздники: выходные
1 Мая (Международный день солидарности трудящихся) празднуется в 2020 году в пятницу, отдыхать мы будем три дня, с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая.
Отметим, что накануне Дня победы рабочий день будет укороченным на один час. С наступающими праздниками!
Напомним,