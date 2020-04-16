Выходные на майские праздники 2020: сколько будем отдыхать?

16 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Выходные на майские праздники 2020: сколько будем отдыхать?
Выходные на майские праздники 2020: сколько будем отдыхать?

Сколько дополнительных выходных дней украинцы получат на майские праздники в 2020 году?

На майские праздники украинцы получат дополнительные дни отдыха, согласно распоряжению Кабинете министров.

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1 и 9 мая остаются официальными государственными праздниками, если они выпадают на выходные дни, праздничные выходные переносятся на будние.

Майские праздники: выходные 

1 Мая (Международный день солидарности трудящихся) празднуется в 2020 году в пятницу, отдыхать мы будем три дня, с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая.

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День победы попадает на субботу,  поэтому еще один длинный уик-энд украинцы получат с 9 мая, субботы, по 11 мая, понедельник. 

Отметим, что накануне Дня победы рабочий день будет укороченным на один час. С наступающими праздниками!

Напомним,

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Майские праздники выходные дни в Украине

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