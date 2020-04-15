Чистый четверг перед Пасхой: традиции и запреты

Чистый четверг: как правильно провести этот день?

Рассказываем о традициях и запретах четвертого дня Страстной седмицы, Чистого четверга.

Чистый четверг продолжает Страстную (Вербную) седмицу.

Что нужно сделать в Чистый четверг?

В этот день желательно заняться очищением дома, тела и, конечно, души, закончить подготовительные работы к Пасхе, некоторые хозяюшки именно в четверг выпекают пасхи.

Наши предки верили, что Пасху следует встречать в чистом доме и с чистыми помыслами, поэтому с самого утра в украинских домах затевалась уборка. Хозяйки выбрасывали все ненужное, некоторые пекли куличи, красили яйца.

Вечером все члены семьи обязательно купались, смывая с себя не только пыль после уборки, но и всю негативную энергию.

Также существует обычай класть накануне Чистого четверга в воду украшение из серебра, а утром умываться ею, чтобы быть здоровым и красивым весь год.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Нельзя в четверг ссориться и конфликтовать, желать людям зла, даже мысленно.

Все работы следует закончить до захода солнца, а воду после уборки необходимо вылить за пределами дома, но в месте, где ничего не растет и не ходят люди.

Напомним,