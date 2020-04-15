Чистый четверг перед Пасхой: традиции и запреты

15 апреля 2020 23:00 Алла Лысак
Чистый четверг перед Пасхой: традиции и запреты
Чистый четверг: как правильно провести этот день?

Рассказываем о традициях и запретах четвертого дня Страстной седмицы, Чистого четверга.

Чистый четверг продолжает Страстную (Вербную) седмицу.

Читайте такжеВыходные и праздники в апреле 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
В этот день желательно заняться очищением дома, тела и, конечно, души, закончить подготовительные работы к Пасхе, некоторые хозяюшки именно в четверг выпекают пасхи.  

Что нужно сделать в Чистый четверг? 

Наши предки верили, что Пасху следует встречать в чистом доме и с чистыми помыслами, поэтому с самого утра в украинских домах затевалась уборка. Хозяйки выбрасывали все ненужное, некоторые пекли куличи, красили яйца.

Вечером все члены семьи обязательно купались, смывая с себя не только пыль после уборки, но и всю негативную энергию.

Также существует обычай класть накануне Чистого четверга в воду украшение из серебра, а утром умываться ею, чтобы быть здоровым и красивым весь год. 

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Нельзя в четверг ссориться и конфликтовать, желать людям зла, даже мысленно.

Все работы следует закончить до захода солнца, а воду после уборки необходимо вылить за пределами дома, но в месте, где ничего не растет и не ходят люди. 

Напомним,

Облако тегов

Пасха праздники Пасха 2020

Материалы по теме

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные
Праздники

Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные
Воздушная и божественно вкусная паска от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Еда и рецепты

Воздушная и божественно вкусная паска от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK