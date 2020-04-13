Страстная неделя 2020 по дням: традиции и запреты
Страстная седмица начинается 13 апреля, что можно и нельзя делать, каких традиций придерживаться, рассказываем в материале.
Великий понедельник: традиции
Особенно важно до праздника подчинить то, что было сломанным, и выбросить вещи, которые вам не нужны.
Чистый вторник: что сделать?
Вторник перед Пасхой посвящен одежде, женщины готовили себе наряды на праздник, стирали и гладили.
Мужчины, в свою очередь, заготавливали дрова для выпекания куличей.
Страстная среда: традиции и запреты
Среда является последним днем на Страстной неделе, когда можно работать.
Наши предки использовали день для приготовления свечей, которые защищали семью от болезней. В наши дни почти все семьи покупают свечи, сделайте это именно в среду, чтобы они наполнились позитивной энергетикой.
Пост в среду становится особенно строгим, вплоть до голодания.
Чистый четверг: что нужно сделать?
В Чистый четверг существует традиция купаться и умываться.
Смываю то, что напустили на меня, то, чем душа и тело пропиталась, все Чистый четверг снимает.
В четверг можно готовить первые блюда к столу в воскресенье, например, расписывать яйца или печь куличи.
Страстная пятница: что нельзя делать?
Страстная пятница является самым сложным днем всей Седмицы, верующие отказываются от пищи, проводят день в молитвах и раскаянии.
Запрещено работать на земле, сушить белье, злиться и сквернословить.
Страстная суббота: традиции и запреты
Помните, что во время выпекания куличей говорить и шуметь нельзя.
Воскресенье Христово
В этот день христиане празднуют воскрешение Христа, проходят ночные богослужения, на которых освящают корзинки с продуктами.
Напомним,