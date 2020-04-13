Страстная неделя 2020 по дням: традиции и запреты

13 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Страстная неделя 2020 по дням: традиции и запреты
Страстная неделя 2020 по дням: традиции, запреты и обряды

Страстная седмица начинается 13 апреля, что можно и нельзя делать, каких традиций придерживаться, рассказываем в материале.

Великий понедельник: традиции 

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В понедельник Страстной недели наши предки занимались уборкой и ремонтом в доме, чтобы подготовиться к предстоящей Пасхе.

Особенно важно до праздника подчинить то, что было сломанным, и выбросить вещи, которые вам не нужны. 

Чистый вторник: что сделать?

Вторник перед Пасхой посвящен одежде, женщины готовили себе наряды на праздник, стирали и гладили.

Мужчины, в свою очередь, заготавливали дрова для выпекания куличей. 

Страстная среда: традиции и запреты

Среда является последним днем на Страстной неделе, когда можно работать.

Наши предки использовали день для приготовления свечей, которые защищали семью от болезней. В наши дни почти все семьи покупают свечи, сделайте это именно в среду, чтобы они наполнились позитивной энергетикой.

Пост в среду становится особенно строгим, вплоть до голодания. 

Чистый четверг: что нужно сделать?

В Чистый четверг существует традиция купаться и умываться.

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Во время банных процедур приговаривайте:

Смываю то, что напустили на меня, то, чем душа и тело пропиталась, все Чистый четверг снимает.

В четверг можно готовить первые блюда к столу в воскресенье, например, расписывать яйца или печь куличи.

Страстная пятница: что нельзя делать?

Страстная пятница является самым сложным днем всей Седмицы, верующие отказываются от пищи, проводят день в молитвах и раскаянии.

Запрещено работать на земле, сушить белье, злиться и сквернословить. 

Страстная суббота: традиции и запреты

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Суббота подойдет для приготовления пищи на праздник. 

Помните, что во время выпекания куличей говорить и шуметь нельзя. 

Воскресенье Христово 

В этот день христиане празднуют воскрешение Христа, проходят ночные богослужения, на которых освящают корзинки с продуктами. 

Напомним,

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