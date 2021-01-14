Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Крещение 2021: дата, традиции, будет ли выходной день

Крещение Господне – ключевое событие земной жизни Иисуса Спасителя.

Крещение Господне имеет фиксированную дату, в Украине по юлианскому календарю праздник отмечают 19 января.

Главная традиция – это погружение в ледяную прорубь. Сие действо помогает избавиться от болезней и обрести здоровье на весь год.

Крещенский сочельник

Празднование Крещения начинается уже 18 января вечером. В это время в храмах правят службы и освящают воду верующих.

Ее принимают утром 19 января натощак. Примечательно, что в Крещенский сочельник также готовится голодная кутья, а семья собирается за стол после появления первой звезды на небе.

Наши предки готовили на Крещенский сочельник жареную рыбу, блины, узвар, вареники.

Праздник Крещения

19 января тоже освящают воду, сделать это можно не только в церкви, но и возле водоема, где происходят крещенские купания.

Священную воду используют не только для питья, ею также окропляют дом, двор и домашних животных, чтобы в семье множилось благополучие.

Купание в прорубе символизирует очищение от грехов, люди верят, что вода в праздник Крещения приобретает целительные свойства.

Что нельзя делать на Крещение

Если вы собираетесь купаться в проруби в праздник Крещения, то не употребляйте алкоголь и жирную пищу перед погружением.

Домашнюю работу делать нельзя, уборка, шитье, стирка – все это переносим на другой день.

Желательно сохранять оптимистичный настрой, не ругаться и не думать о плохом.

Напомним,