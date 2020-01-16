Где купаться в Киеве на Крещение 2020

16 января 2020 18:30 Алла Лысак
Где купаться в Киеве на Крещение 2020
Где купаться в Киеве на Крещение 2020
pixabay.com

Христиане верят, что только на Крещение, 19 января, вода приобретает целебные свойства и очищает организм!

Из года в год украинцы традиционно отмечают Крещение купанием в проруби и для желающих очиститься оборудуют специально места. В Киеве такие точки для купания со всем необходимым будут сразу в нескольких районах. 

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Выбирайте удобное для вас место из указанного перечня, чтобы купание было не только приятным, но и безопасным!

Днепровский район:

  1. Пляж Детский, недалеко от часовни в Гидропарке.
  2. Пляж Венеция, расположен на острове Долобецкий.
  3. Пляж Центральный на Трухановом острове.
  4. Пляж Тельбин на проспекте П. Тычины.
  5. Пляж Предместная Слоботка в Гидропарке.
  6. Пляж Радужный по улице М. Черемшины.
  7. Пляж Радуга по улице Никольско-Слободская. 

Оболонский район:

  1. Пляж Вербный на озере Вербном.
  2. Место отдыха Наталка в заливе Оболонь,
  3. Наталка 2 по Оболонской набережной,
  4. Х-парк, парк Муромец.
  5. Озеро Иорданское по проспекту С. Бандеры.

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Деснянский район:

  1. Троещина, зона отдыха по улице О. де Бальзака.

Голосеевский район:

  1. Пляж Галерный по улице Набережно-Корчеватская.

Напомним,

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