Где купаться в Киеве на Крещение 2020
Христиане верят, что только на Крещение, 19 января, вода приобретает целебные свойства и очищает организм!
Из года в год украинцы традиционно отмечают Крещение купанием в проруби и для желающих очиститься оборудуют специально места. В Киеве такие точки для купания со всем необходимым будут сразу в нескольких районах.
Днепровский район:
- Пляж Детский, недалеко от часовни в Гидропарке.
- Пляж Венеция, расположен на острове Долобецкий.
- Пляж Центральный на Трухановом острове.
- Пляж Тельбин на проспекте П. Тычины.
- Пляж Предместная Слоботка в Гидропарке.
- Пляж Радужный по улице М. Черемшины.
- Пляж Радуга по улице Никольско-Слободская.
Оболонский район:
- Пляж Вербный на озере Вербном.
- Место отдыха Наталка в заливе Оболонь,
- Наталка 2 по Оболонской набережной,
- Х-парк, парк Муромец.
- Озеро Иорданское по проспекту С. Бандеры.
- Троещина, зона отдыха по улице О. де Бальзака.
Голосеевский район:
- Пляж Галерный по улице Набережно-Корчеватская.
Напомним,