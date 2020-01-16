Где купаться в Киеве на Крещение 2020

Христиане верят, что только на Крещение, 19 января, вода приобретает целебные свойства и очищает организм!

Из года в год украинцы традиционно отмечают Крещение купанием в проруби и для желающих очиститься оборудуют специально места. В Киеве такие точки для купания со всем необходимым будут сразу в нескольких районах.

Выбирайте удобное для вас место из указанного перечня, чтобы купание было не только приятным, но и безопасным!

Днепровский район:

Пляж Детский, недалеко от часовни в Гидропарке. Пляж Венеция, расположен на острове Долобецкий. Пляж Центральный на Трухановом острове. Пляж Тельбин на проспекте П. Тычины. Пляж Предместная Слоботка в Гидропарке. Пляж Радужный по улице М. Черемшины. Пляж Радуга по улице Никольско-Слободская.

Оболонский район:

Пляж Вербный на озере Вербном. Место отдыха Наталка в заливе Оболонь, Наталка 2 по Оболонской набережной, Х-парк, парк Муромец. Озеро Иорданское по проспекту С. Бандеры.

Троещина, зона отдыха по улице О. де Бальзака.

Голосеевский район:

Пляж Галерный по улице Набережно-Корчеватская.

Напомним,