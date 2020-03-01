Тимур Мирошниченко поделился кадрами с таинства крещения сына
19 января в семье телеведущего случилось пополнение.
Дату для такого важного события знаменитости выбрали не случайно. Они считают, что 29.02 ‒ уникальный день, ведь выпадает раз в четыре года.
На крестинах, помимо Тимура и его жены Инны, присутствовали друзья и родственники пары, а также старшая дочь Мия. Крестными мамой и папой Марка стали пара близких друзей семьи, не из шоу-бизнеса. А вот фотографами и операторами выступила съемочная группа программы «Зірковий шлях».
Напомним,
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