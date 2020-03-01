Тимур Мирошниченко поделился кадрами с таинства крещения сына

19 января в семье телеведущего случилось пополнение.

Супруга Тимура Мирошниченка родила ему сына Марка. Вчера молодые родители крестили мальчика в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Кадрами с таинства мужчина поделился в своем Instagram.

Дату для такого важного события знаменитости выбрали не случайно. Они считают, что 29.02 ‒ уникальный день, ведь выпадает раз в четыре года.

На крестинах, помимо Тимура и его жены Инны, присутствовали друзья и родственники пары, а также старшая дочь Мия. Крестными мамой и папой Марка стали пара близких друзей семьи, не из шоу-бизнеса. А вот фотографами и операторами выступила съемочная группа программы «Зірковий шлях».

На обряде крещения Инна Мирошниченко появилась в платье-вышиванке от украинского бренда, который специализируется на одежде для беременных. Шоумен надел белую рубашку и черные брюки.

Напомним,

Тимур Мирошниченко крестил сына / социальная сеть Instagram