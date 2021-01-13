Празднуем Щедрый вечер правильно: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021

Празднуем Щедрый вечер: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021

На Старый Новый год желательно тоже приготовить семь блюд.

Украинцы во все времена старались накрыть богатый стол, поэтому и угощения в Щедрый вечер соответствующие.

Кутья со шкварками

На Щедрый вечер готовится не постная, а богатая кутья, так что смело добавляйте в нее мясо, сало или шкварки по вкусу.

Конечно, мак и изюм будут лишними в таком рецепте, ведь кутья не должна быть сладкой.

Жаркое в горшочках

Говядина, картофель, лук и морковь – ингредиенты, необходимые для жаркого в горшочках. Можно добавить грибы и специи.

Борщ с пампушками

Наши предки считали, что Старый Новый год просто не может обойтись без борща, традиционного украинского блюда.

Празднуем Щедрый вечер: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021 / pixabay.com

Заливное

Тыква в духовке

Еще одно блюдо must have – это холодец (или заливное). Готовьте его с рыбой, мясом или языком, как вам самим нравится.

Тыква в духовке станет полезным и вкусным десертом в Щедрый вечер, если вы добавите к ней сухофрукты, орешки или мед.

Пирог с фруктами

В зимнюю пору фруктов не так и много, но пирог с яблоками вы сможете приготовить без проблем.

Узвар

Обязательно сварите узвар (компот из сухофруктов). Сахар можете не добавлять вообще, чтобы напиток был полезнее.

Празднуем Щедрый вечер: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021 / pixabay.com

Напомним,