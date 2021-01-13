Празднуем Щедрый вечер правильно: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021
На Старый Новый год желательно тоже приготовить семь блюд.
Украинцы во все времена старались накрыть богатый стол, поэтому и угощения в Щедрый вечер соответствующие.
Кутья со шкварками
Конечно, мак и изюм будут лишними в таком рецепте, ведь кутья не должна быть сладкой.
Жаркое в горшочках
Говядина, картофель, лук и морковь – ингредиенты, необходимые для жаркого в горшочках. Можно добавить грибы и специи.
Борщ с пампушками
Наши предки считали, что Старый Новый год просто не может обойтись без борща, традиционного украинского блюда.
Заливное
Тыква в духовке
Тыква в духовке станет полезным и вкусным десертом в Щедрый вечер, если вы добавите к ней сухофрукты, орешки или мед.
Пирог с фруктами
В зимнюю пору фруктов не так и много, но пирог с яблоками вы сможете приготовить без проблем.
Узвар
Напомним,