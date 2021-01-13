Щедрая кутья на старый Новый год (рецепт)
Наши предки всегда готовили кутью не только на Рождество, но и на старый Новый год 2021 Предлагаем вам простой рецепт на праздник.
Старый Новый Год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января. Обряд приготовления кутьи всегда был священным, и готовилась она глубокой ночью с 13 на 14 января.
- Пшеница 200 г.,
- Мак 150 г.,
- Грецкие орехи 50 г.,
- Изюм 50 г.,
- Мед и сахар по вкусу,
- Ванильный сахар,
- Сливки 100 мл.,
- Сливочное масло 30 г.
Способ приготовления:
1. Промываем пшеницу, отвариваем до готовности и остужаем.
2. Мак заливаем водой и варим на слабом огне, сливаем воду и смешиваем мак с пшеницей.
4. В конце добавляем молоко и/или сливки, сливочное масло. Приятного аппетита!
Напомним,