Щедрая кутья на старый Новый год (рецепт)

13 января 2021 00:15 Алла Лысак
Щедрая кутья на старый Новый год (рецепт)
Щедрая кутья на старый Новый год 2021 (рецепт)
pixabay.com

Наши предки всегда готовили кутью не только на Рождество, но и на старый Новый год 2021 Предлагаем вам простой рецепт на праздник.

Старый Новый Год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 январяОбряд приготовления кутьи всегда был священным, и готовилась она глубокой ночью с 13 на 14 января. 

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Ингредиенты:

  • Пшеница 200 г.,
  • Мак 150 г.,
  • Грецкие орехи 50 г.,
  • Изюм 50 г., 
  • Мед и сахар по вкусу,
  • Ванильный сахар,
  • Сливки 100 мл.,
  • Сливочное масло 30 г.

Способ приготовления:

1. Промываем пшеницу, отвариваем до готовности и остужаем.

2. Мак заливаем водой и варим на слабом огне, сливаем воду и смешиваем мак с пшеницей.

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3. Добавляем к кутье дробленные орехи, изюм, мед, ваниль и сахар.

4. В конце добавляем молоко и/или сливки, сливочное масло. Приятного аппетита!

Напомним,

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