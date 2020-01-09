Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)

Рецепт шикарного десерта без выпечки выручит вас, когда внезапно захотелось сладенького!

Молоко 0,5 л.,

Готовое безе по вкусу,

Мука 30 г.,

Крахмах 60 г.,

Сахар 70 г.,

Ванильный сахар 1 ч. ложка,

Масло 70 г.,

Печенье 300 г.,

Вареная сгущенка 200 г.,

Сливки 350 г.

Кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления:

1. Для крема смешиваем сахар с ванилью, крахмалом и мукой. Добавляем молоко небольшими порциями, перемешиваем.

2. Смесь ставим на огонь, активно помешиваем.

3. Когда крем остынет, добавляем сливочное масло и взбиваем до однородной массы.

4. Отдельно взбиваем вареную сгущенку и размягченное сливочное масло.

4. Для создания первого «коржа» берем печенье и формируем из него слой, следующим наносим крем, а затем выкладываем безе.

5. Еще раз чередуем слой крема и слой безе. Сверху украшаем торт сгущенкой и маслом, взбитыми сливками и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

Напомним,