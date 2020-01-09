Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)
Рецепт шикарного десерта без выпечки выручит вас, когда внезапно захотелось сладенького!
- Молоко 0,5 л.,
- Готовое безе по вкусу,
- Мука 30 г.,
- Крахмах 60 г.,
- Сахар 70 г.,
- Ванильный сахар 1 ч. ложка,
- Масло 70 г.,
- Печенье 300 г.,
- Вареная сгущенка 200 г.,
- Сливки 350 г.
- Кокосовая стружка по вкусу.
Способ приготовления:
1. Для крема смешиваем сахар с ванилью, крахмалом и мукой. Добавляем молоко небольшими порциями, перемешиваем.
2. Смесь ставим на огонь, активно помешиваем.
4. Отдельно взбиваем вареную сгущенку и размягченное сливочное масло.
4. Для создания первого «коржа» берем печенье и формируем из него слой, следующим наносим крем, а затем выкладываем безе.
5. Еще раз чередуем слой крема и слой безе. Сверху украшаем торт сгущенкой и маслом, взбитыми сливками и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
Напомним,