Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)

9 января 2020 21:30 Алла Лысак
Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)
Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)

Рецепт шикарного десерта без выпечки выручит вас, когда внезапно захотелось сладенького!

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Ингредиенты: 

  • Молоко 0,5 л.,
  • Готовое безе по вкусу,
  • Мука 30 г.,
  • Крахмах 60 г.,
  • Сахар 70 г.,
  • Ванильный сахар 1 ч. ложка, 
  • Масло 70 г., 
  • Печенье 300 г.,
  • Вареная сгущенка 200 г.,
  • Сливки 350 г.
  • Кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления:

1. Для крема смешиваем сахар с ванилью, крахмалом и мукой. Добавляем молоко небольшими порциями, перемешиваем.

2. Смесь ставим на огонь, активно помешиваем.

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3. Когда крем остынет, добавляем сливочное масло и взбиваем до однородной массы.

4. Отдельно взбиваем вареную сгущенку и размягченное сливочное масло.

4. Для создания первого «коржа» берем печенье и формируем из него слой, следующим наносим крем, а затем выкладываем безе.

5. Еще раз чередуем слой крема и слой безе. Сверху украшаем торт сгущенкой и маслом, взбитыми сливками и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

Напомним,

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