Волшебный вкус! Слоеный салат с печенью и сыром (рецепт)

24 декабря 2019 21:30 Алла Лысак
Волшебный вкус! Слоеный салат с печенью и сыром (рецепт)
Волшебный вкус! Слоеный салат с печенью и сыром (рецепт)

Необычный салат, который будет отлично смотреть на новогоднем столе!

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Ингредиенты:

  • Печень куриная 300 г.,
  • Сыр 100 г.,
  • Яйца 3 шт.,
  • Огурцы маринованные 2 шт.,
  • Морковь 1 шт.,
  • Майонез 5-6 ст. л.,
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Складываем в кастрюлю печень, заливаем водой и варим 30 минут.

2. Остывшую печень измельчаем или пропускаем через терку и выкладываем нижним слоем в сервировочное кольцо.

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3. Смазываем слой майонезом, добавляем тертую отварную морковь, слой из тертых огурцов, сыра и слой из отварного яйца, порезанного на кусочки.

4. Салат украшаем горошком или зеленью. Приятного аппетита!

Напомним,

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