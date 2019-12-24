Волшебный вкус! Слоеный салат с печенью и сыром (рецепт)
Необычный салат, который будет отлично смотреть на новогоднем столе!
- Печень куриная 300 г.,
- Сыр 100 г.,
- Яйца 3 шт.,
- Огурцы маринованные 2 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Майонез 5-6 ст. л.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Складываем в кастрюлю печень, заливаем водой и варим 30 минут.
2. Остывшую печень измельчаем или пропускаем через терку и выкладываем нижним слоем в сервировочное кольцо.
4. Салат украшаем горошком или зеленью. Приятного аппетита!
Напомним,