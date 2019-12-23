Праздничный салат с рисом и крабовыми палочками (рецепт)

23 декабря 2019 21:30 Алла Лысак
Праздничный салат с рисом и крабовыми палочками (рецепт)
Праздничный салат с рисом и крабовыми палочками (рецепт)

Необычный на вид салат с классическими ингредиентами покорит любого!

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Ингредиенты:

  • Круглый рис 150 г.,
  • Крабовые палочки 200 г., 
  • Яйца 5 шт.,
  • Свежий огурец 1 шт.,
  • Майонез 4 ст. л.,
  • Зеленый лук.

Способ приготовления:

1. Заливаем рис 400 мл воды и варим до готовности (12-15 минут), затем промываем.

2. Устанавливаем сервировочное кольцо и выкладываем 50% риса в качестве нижнего слоя; смазываем его майонезом. 

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3. Крабовые палочки нарезаем на кубики и выкладываем следующим слоем, за ними 50% отварных тертых яиц, смазать майонезом.

4. Выкладываем тонким слоем нарезанный на кубики огурец, а затем повторяем очередность — рис (вторая половина), крабовые палочки и тертые яйца.

5. Украшаем салат зеленью и оставляем в холодильнике на 1 час.

При подаче на стол убираем сервировочное кольцо. Приятного аппетита!

Напомним,

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