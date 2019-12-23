Праздничный салат с рисом и крабовыми палочками (рецепт)
Необычный на вид салат с классическими ингредиентами покорит любого!
- Круглый рис 150 г.,
- Крабовые палочки 200 г.,
- Яйца 5 шт.,
- Свежий огурец 1 шт.,
- Майонез 4 ст. л.,
- Зеленый лук.
Способ приготовления:
1. Заливаем рис 400 мл воды и варим до готовности (12-15 минут), затем промываем.
2. Устанавливаем сервировочное кольцо и выкладываем 50% риса в качестве нижнего слоя; смазываем его майонезом.
4. Выкладываем тонким слоем нарезанный на кубики огурец, а затем повторяем очередность — рис (вторая половина), крабовые палочки и тертые яйца.
5. Украшаем салат зеленью и оставляем в холодильнике на 1 час.
При подаче на стол убираем сервировочное кольцо. Приятного аппетита!
Напомним,