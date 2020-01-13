Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2020 для детей и взрослых

13 января 2020 11:30 Алла Лысак
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2020 для детей и взрослых
Щедривки и посевалки на старый Новый год для детей и взрослых

13 января в нашей стране принято щедровать, а утром 14 числа украинцы ходят к друзьям и родным посевать!

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Щедрик-щедрик-щедрівочка

Щедрик-щедрик-щедрівочка
Прилетіла ластівочка
Стала собі щебетати
Господаря викликати
Вийди-вийди господарю
Подивися на кошару
Там овечки покотились
А ягнички народились
В тебе товар весь хороший
Будеш мати мірку грошей
Хоч не гроші то полова
В тебе жінка чорноброва.

Щедрик-ведрик, дайте вареник! 

Щедрик-ведрик, дайте вареник
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Умочіть у масло, щоб було смачно!

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник!
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Іще мало – дайте сало.
А іще не вся – дайте порося!

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Щедривочка щедровала 

Щедривочка щедровала,
Под окошком ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

Новые щедривки

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

Щедривки и посевалки на старый Новый год для детей и взрослых

Сійся, родися

Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста,зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Сію, сію, засіваю

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Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

Сію, сію, засіваю 

Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!

Сею, вею, посеваю 

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

З Василем вітаєм

Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з вином.
Від їди щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!

Посеваем!

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Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и “старый” Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

Щедривки и посевалки на старый Новый год для детей и взрослых

Напомним,

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