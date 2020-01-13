Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2020 для детей и взрослых

13 января в нашей стране принято щедровать, а утром 14 числа украинцы ходят к друзьям и родным посевать!

Щедрик-щедрик-щедрівочка

Прилетіла ластівочка

Стала собі щебетати

Господаря викликати

Вийди-вийди господарю

Подивися на кошару

Там овечки покотились

А ягнички народились

В тебе товар весь хороший

Будеш мати мірку грошей

Хоч не гроші то полова

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик-ведрик, дайте вареник!

Щедрик-ведрик, дайте вареник

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

Умочіть у масло, щоб було смачно!

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник!

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

Іще мало – дайте сало.

А іще не вся – дайте порося!

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Щедривочка щедровала

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Новые щедривки

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Щедривки и посевалки на старый Новый год для детей и взрослых

Сійся, родися

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста,зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Сію, сію, засіваю

Сію, сію, засіваю,З Новим роком вас вітаю!На той новий рік,Щоб ліпше вродило,Ніж торік!

Сію, сію, засіваю

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Сею, вею, посеваю

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле - копнами,

На столе - пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

З Василем вітаєм

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Посеваем!

Сеем, веем, посеваем,С Новым годом поздравляем!Хоть и “старый” Новый Год -Все равно добро несет!Мы желаем по старинкеПлодовитости - скотинке,Теплой будки - собачонку,Блюдца молока - котенку,Горсть пшеницы - петушку,Девку красную - дружку,Деток малых - папе с мамой,Бабушке - внучаток малых!Сеем, веем, посеваем,С Новым годом поздравляем!Открывайте сундучок,Доставайте пятачок!

Щедривки и посевалки на старый Новый год для детей и взрослых

Напомним,