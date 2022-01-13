Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)
Салат подкупает простым рецептом, аппетитным внешним видом и, конечно, вкусовыми качествами!
Предлагаем вам рецепт с использованием самых простых продуктов. Готовить его можно не только на праздник, но и в будний день.
Салат сытный, но нежный, он никого не оставит равнодушным!
- Филе 150 г,
- Ветчина 100 г,
- Горошек 50 г,
- Сыр 50 г,
- Огурец 1 шт,
- Майонез 2-3 ст. ложки.
Способ приготовления:
1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, нарезаем кубиками и складываем в миску.
2. Добавляем нарезанный огурец.
3. Ветчину измельчаем по вкусу.
5. Сыр натираем на крупной терке.
6. Заправляем салат майонезом и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Приятного аппетита!
Напомним,