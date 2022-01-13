Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)

Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)

Салат подкупает простым рецептом, аппетитным внешним видом и, конечно, вкусовыми качествами!

Предлагаем вам рецепт с использованием самых простых продуктов. Готовить его можно не только на праздник, но и в будний день.

Салат сытный, но нежный, он никого не оставит равнодушным!

Филе 150 г,

Ветчина 100 г,

Горошек 50 г,

Сыр 50 г,

Огурец 1 шт,

Майонез 2-3 ст. ложки.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, нарезаем кубиками и складываем в миску.

2. Добавляем нарезанный огурец.

3. Ветчину измельчаем по вкусу.

4. Добавляем горошек, слив из него всю жидкость.

5. Сыр натираем на крупной терке.

6. Заправляем салат майонезом и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Приятного аппетита!

Напомним,