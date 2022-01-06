Багата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського

6 января 2022 16:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Багата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського
Багата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського
instagram.com/yaroslavskyi_vova

Як приготувати багату кутю на Різдво. Простим рецептом поділився Володимир Ярославський.

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Телеведучий та шеф-кухар, Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ Володимир Ярославський часто ділиться у соціальній мережі авторськими рецептами та корисними порадами. Так, Володимир показав у Instagram, як приготувати багату кутю.

Готується зазвичай на святий вечір. Готували заздалегідь і ставили на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті…. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку 7 січня.

Багата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського / instagram.com/yaroslavskyi_vova

Інгредієнти:

  • 175 г пшениці
  • 50г маку
  • 150г очищених волоських горіхів
  • 75г лохини сушеної
  • 75г журавлини сухої
  • 100г Меду (або на свій смак)
  • Узвар приблизно 100-120г

Вага звісно приблизна, бо кожен готує за своїм смаком. Замість журавлини і лохини можна узяти родзинки.

Спосіб приготування:

  1. Пшеницю треба добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості підсоленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні – з легкою твердістю всередині. Відкидаю готову пшеницю на сито.
  2. Разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин – поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Далі ставлю охолонути і потім перетираю у ступці прямо у пасту. Раніше у Бабусі робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко. Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це – скористуйтесь блендером.
  3. Лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також.
  4. Горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності у духовці.
  5. У великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита і ароматна.

Дивіться прем'єрні випуски «МастерШеф. Битва сезонів» щосуботи, з 22 січня, о 19:00 на СТБ. 

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