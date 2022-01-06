Багата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського
Як приготувати багату кутю на Різдво. Простим рецептом поділився Володимир Ярославський.
Готується зазвичай на святий вечір. Готували заздалегідь і ставили на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті…. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку 7 січня.
Інгредієнти:
- 175 г пшениці
- 50г маку
- 150г очищених волоських горіхів
- 75г лохини сушеної
- 75г журавлини сухої
- 100г Меду (або на свій смак)
- Узвар приблизно 100-120г
Вага звісно приблизна, бо кожен готує за своїм смаком. Замість журавлини і лохини можна узяти родзинки.
Спосіб приготування:
- Пшеницю треба добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості підсоленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні – з легкою твердістю всередині. Відкидаю готову пшеницю на сито.
- Разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин – поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Далі ставлю охолонути і потім перетираю у ступці прямо у пасту. Раніше у Бабусі робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко. Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це – скористуйтесь блендером.
- Лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також.
- Горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності у духовці.
- У великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита і ароматна.
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