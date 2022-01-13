Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать на праздник

Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать

Новый год по старому стилю украинцы отмечают 14 января!

Как появился Старый Новый год

До 1918 года мир жил по юлианскому календарю, однако григорианский был признан более точным, поэтому 100 лет назад страны условились перейти на него, а все праздники были сдвинуты сразу на 13 дней.

Традиция отмечать приход года по старому стилю в Украине сохранилась, а праздник получил название Старый Новый год.

Поскольку украинская православная церковь продолжает жить по григорианскому календарю, праздники мы отмечаем позже, чем большинство стран.

Традиции Старого Нового года

Празднование начинается в канун Старого Нового года, в Щедрый вечер, когда за богатым ужином собирается вся семья. В этот день принято просить у близких прощения и отпускать обиды. В этот же день отмечается Маланка, народный праздник, который примечателен вождением по улицам шумной козы.

14 января праздник продолжается, мужчины и мальчики посевают.

Что нельзя делать в Старый Новый год

Желательно в этот день воздержаться от негативных эмоций, не грустить и не злиться. Как и в другие праздники, не рекомендуется одалживать деньги, выносить мусор, проводить праздник в старой или темной одежде.

Стирку и уборку перенесите на другой день.

Напомним,