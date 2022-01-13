Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать на праздник
Новый год по старому стилю украинцы отмечают 14 января!
Как появился Старый Новый год
Традиция отмечать приход года по старому стилю в Украине сохранилась, а праздник получил название Старый Новый год.
Поскольку украинская православная церковь продолжает жить по григорианскому календарю, праздники мы отмечаем позже, чем большинство стран.
Традиции Старого Нового года
Празднование начинается в канун Старого Нового года, в Щедрый вечер, когда за богатым ужином собирается вся семья. В этот день принято просить у близких прощения и отпускать обиды. В этот же день отмечается Маланка, народный праздник, который примечателен вождением по улицам шумной козы.
14 января праздник продолжается, мужчины и мальчики посевают.
Что нельзя делать в Старый Новый год
Стирку и уборку перенесите на другой день.
Напомним,