Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать на праздник

13 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать на праздник
Старый Новый год 2022 в Украине: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Новый год по старому стилю украинцы отмечают 14 января!

Как появился Старый Новый год 

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До 1918 года мир жил по юлианскому календарю, однако григорианский был признан более точным, поэтому 100 лет назад страны условились перейти на него, а все праздники были сдвинуты сразу на 13 дней.

Традиция отмечать приход года по старому стилю в Украине сохранилась, а праздник получил название Старый Новый год.

Поскольку украинская православная церковь продолжает жить по григорианскому календарю, праздники мы отмечаем позже, чем большинство стран. 

Традиции Старого Нового года

Празднование начинается в канун Старого Нового года, в Щедрый вечер, когда за богатым ужином собирается вся семья. В этот день принято просить у близких прощения и отпускать обиды. В этот же день отмечается Маланка, народный праздник, который примечателен вождением по улицам шумной козы.

14 января праздник продолжается, мужчины и мальчики посевают.

Что нельзя делать в Старый Новый год

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Желательно в этот день воздержаться от негативных эмоций, не грустить и не злиться. Как и в другие праздники, не рекомендуется одалживать деньги, выносить мусор, проводить праздник в старой или темной одежде. 

Стирку и уборку перенесите на другой день.

Напомним,

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