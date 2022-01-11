Гадания на Старый Новый год 2022

Как гадать на Старый Новый год

Наши предки праздновали Старый Новый год самыми разнообразными ритуалами, были среди них и гадания!

Гадание на будущую свадьбу по свечам

Украинцы верят, что именно в ночь с 13 на 14 января можно немного приоткрыть завесу будущего и узнать свою судьбу, например, имя суженого. Чаще всего гадают именно девушки, задавая вопросы, которые касаются личной жизни.

Вам понадобится плошка с водой, несколько половинок скорлупы грецкого ореха, в зависимости от количества гадающих, и такое же количество свечей.

Сам ритуал очень прост, первым делом зажигаем свечи, вставляет их в скорлупки и опускаем в миску с водой.

Чья скорлупа сгорит первой, та и выйдет замуж в текущем году. Если скорлупка утонет, то свадьбы не будет.

Гадание на имя суженого

Не забудьте положить под подушку несколько листочков бумаги с написанными на них мужскими именами. Проснувшись утром, первым делом вытащите листочек, который попался под руку, так и будут звать вашего будущего мужа.

Гадание на характер будущего мужа

В новогоднюю ночь на 14 января можно узнать и характер будущего супруга. Вам понадобятся 4 игральные карты (только короли). Утром вытащите наугад одну карту. Пиковый король означает ревнивого мужчину, трефовый — военного, червовый — красивого и богатого, а бубновый— желанного.

Напомним,