Гадания на Старый Новый год 2022
Наши предки праздновали Старый Новый год самыми разнообразными ритуалами, были среди них и гадания!
Гадание на будущую свадьбу по свечам
Вам понадобится плошка с водой, несколько половинок скорлупы грецкого ореха, в зависимости от количества гадающих, и такое же количество свечей.
Сам ритуал очень прост, первым делом зажигаем свечи, вставляет их в скорлупки и опускаем в миску с водой.
Чья скорлупа сгорит первой, та и выйдет замуж в текущем году. Если скорлупка утонет, то свадьбы не будет.
Гадание на имя суженого
Не забудьте положить под подушку несколько листочков бумаги с написанными на них мужскими именами. Проснувшись утром, первым делом вытащите листочек, который попался под руку, так и будут звать вашего будущего мужа.
Гадание на характер будущего мужа
Напомним,