Коли Вербна неділя 2022: дата, традиції
Вербна неділя – це пришестя Ісуса Христа в Єрусалим.
Цього року священна дата Вербної неділі припадає на 17 квітня. Рівно через тиждень ми будемо святкувати Великдень.
Що потрібно зробити Вербну неділю
У цей день у храмах відбуваються служби, можна взяти з собою вербу, щоб освятити. Також віряни ставлять свічки за щастя своїх близких.
Вербу викидати не можна, вона повинна зберігатися у вашому домі до наступного року, як оберіг.
Що не можна робити у Вербну неділю
Важливо знати, що Вербна неділя припадає на піст, під забороною їжа тваринного походження.
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