Коли Вербна неділя 2022: дата, традиції

8 апреля 2022 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Коли Вербна неділя 2022: дата, традиції
Коли Вербна неділя 2022: дата, традиції
pixabay.com

Вербна неділя – це пришестя Ісуса Христа в Єрусалим.

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Як ви знаєте, кожного року дати усіх Пасхальних свят змінюються, у 2022 роді Україна проведе цей період у стані війни. Але саме у такі важкі часи дуже важливо не забувати звертатися до вищих сил, дотримуватися церковних традицій і пам'ятати страждання Ісуса. 

Цього року священна дата Вербної неділі припадає на 17 квітня. Рівно через тиждень ми будемо святкувати Великдень.

Що потрібно зробити Вербну неділю

У цей день у храмах відбуваються служби, можна взяти з собою вербу, щоб освятити. Також віряни ставлять свічки за щастя своїх близких. 

Вербу викидати не можна, вона повинна зберігатися у вашому домі до наступного року, як оберіг. 

Що не можна робити у Вербну неділю

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Під забороною прибирання, ремонт, не можна вишивати, сваритися, злитися та пліткувати. Не варто у цей день влаштовувати пишні святкування або, наприклад, одружуватися та вінчатися. 

Важливо знати, що Вербна неділя припадає на піст, під забороною їжа тваринного походження. 

Нагадаємо, 

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