Коли Вербна неділя 2022: дата, традиції

Вербна неділя – це пришестя Ісуса Христа в Єрусалим.

Як ви знаєте, кожного року дати усіх Пасхальних свят змінюються, у 2022 роді Україна проведе цей період у стані війни. Але саме у такі важкі часи дуже важливо не забувати звертатися до вищих сил, дотримуватися церковних традицій і пам'ятати страждання Ісуса.

Цього року священна дата Вербної неділі припадає на 17 квітня. Рівно через тиждень ми будемо святкувати Великдень.

Що потрібно зробити Вербну неділю

У цей день у храмах відбуваються служби, можна взяти з собою вербу, щоб освятити. Також віряни ставлять свічки за щастя своїх близких.

Вербу викидати не можна, вона повинна зберігатися у вашому домі до наступного року, як оберіг.

Що не можна робити у Вербну неділю

Під забороною прибирання, ремонт, не можна вишивати, сваритися, злитися та пліткувати. Не варто у цей день влаштовувати пишні святкування або, наприклад, одружуватися та вінчатися.

Важливо знати, що Вербна неділя припадає на піст, під забороною їжа тваринного походження.

Нагадаємо,