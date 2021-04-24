Вербное воскресенье 2021: что можно и нельзя делать в праздник верующим

24 апреля 2021 21:11 Алла Лысак
Вербное воскресенье 2021: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
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Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим в 2021 году отмечается 25 апреля.

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Этот праздник считается одним из 12 самых важных для христиан дней в году и имеет ряд особенностей.

Что означает верба? 

Вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой, оно открывает Страстную седмицу, период строжайшего поста перед Воскресением Христовым. За неделю до своей смерти и воскрешения Иисус въехал в Иерусалим, где его радостно встретили местные жители. В руках у них находились пальмовые ветви, которые символизировали Осанну, спасение.

Поскольку пальмовые ветви доставить в Украине проблематично, их заменили на вербовые веточки – они одни их первых пробуждаются после зимы.

Что запрещено делать в Вербное воскресенье 2019?

Нельзя в воскресенье за неделю до Пасхи заниматься любой физической активностью, запрещено убирать, шить, вязать и работать в доме.

Также в этот праздник следует избегать ссор, употребления алкоголя.

напоминает, что праздник, шумная вечеринка и веселье в целом – являются грехом.  Тем, кто придерживается Великого поста, придется отказаться от мяса и продуктов животного происхождения. Зато разрешается рыба! Стричься в воскресенье нельзя, иначе волосы весь год будут ломкими.

Что можно делать в этот день?

В церквах в Вербное воскресенье проводят праздничные богослужения.

Все желающие получают возможность помолиться, очиститься, духовно подготовиться к самой важной неделе накануне великого праздника.

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Каждая церковь освещает веточки вербы. Согласно поверьям, они имеют особую силу и способны защитить человека от болезней. Обязательно позаботьтесь о наличии освященной вербной ветви, ведь ее необходимо несколько раз ударить каждого члена семьи, проговорив: Не я б'ю, верба б'є . За тиждень — Великдень; Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, Та багатий, як земля!". Желательно собраться за столом всем вместе! Можно запекать вербовые почки в хлебе.

В Вербное воскресенье можно посадить комнатное растение, если оно примется и начнет цвести — быть человеку богатым и успешным.

Напомним, что можно и нельзя делать в чистый четверг?

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