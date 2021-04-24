Вербное воскресенье 2021: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим в 2021 году отмечается 25 апреля.
Что означает верба?
Вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой, оно открывает Страстную седмицу, период строжайшего поста перед Воскресением Христовым. За неделю до своей смерти и воскрешения Иисус въехал в Иерусалим, где его радостно встретили местные жители. В руках у них находились пальмовые ветви, которые символизировали Осанну, спасение.
Поскольку пальмовые ветви доставить в Украине проблематично, их заменили на вербовые веточки – они одни их первых пробуждаются после зимы.
Что запрещено делать в Вербное воскресенье 2019?
Нельзя в воскресенье за неделю до Пасхи заниматься любой физической активностью, запрещено убирать, шить, вязать и работать в доме.
Также в этот праздник следует избегать ссор, употребления алкоголя.
напоминает, что праздник, шумная вечеринка и веселье в целом – являются грехом. Тем, кто придерживается Великого поста, придется отказаться от мяса и продуктов животного происхождения. Зато разрешается рыба! Стричься в воскресенье нельзя, иначе волосы весь год будут ломкими.
Что можно делать в этот день?
В церквах в Вербное воскресенье проводят праздничные богослужения.
Все желающие получают возможность помолиться, очиститься, духовно подготовиться к самой важной неделе накануне великого праздника.
В Вербное воскресенье можно посадить комнатное растение, если оно примется и начнет цвести — быть человеку богатым и успешным.