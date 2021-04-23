«Головна тема»: Как выбрать качественные продукты для пасхальной корзины?
В субботу, 24 апреля, в проекте «Головна тема. Перезавантаження» на канале «Украина» устроят масштабную проверку мяса и яиц, и расскажут, все, что нужно знать за неделю до Пасхи, чтобы сохранить здоровье и деньги.
Чтобы украинцы положили в свою пасхальную корзину только свежие яйца, «Головна тема» провела уникальное расследование под прикрытием. Журналистка проекта устроилась на птицефабрику и проследила, что происходит с яйцами до того, как они идут в продажу. Зрители увидят, чем могут быть опасны слишком чистые яйца, и узнают три действенных лайфхака, как отличить свежий и полезный продукт от просроченного. А еще в программе раскроют секрет ЗЕЛЕНЫХ яиц, и расскажут, какие куры их несут.
Кроме того, команда проекта организовала мясную пасхальную экспертизу, в ходе которой выяснила, что на самом деле кладут в дешевые колбасы, буженину и сосиски, а что - в дорогие, и стоит ли за них переплачивать. И нашла авторов шок-видео с испорченными колбасами, которые видела вся страна, чтобы проверить - действительно ли это фейк-провокация против украинского производителя.
А в студии ведущая Елена Кот вместе с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко продегустируют популярные куличи - от 50 до 400 гривен, которые на этой неделе будут покупать украинцы, и расскажут, какая себестоимость каждого, и действительно ли самый дорогой - самый вкусный.
И, чтобы узнать, где в Украине риск подцепить клеща самый высокий, журналисты «Головної теми» отправились в разные регионы ловить паразитов на живца. А еще один эксперимент проекта продемонстрирует, насколько эффективны против опасных насекомых специальные аэрозоли, которые нам предлагают в аптеках и супермаркетах.
Самые масштабные эксперименты и неожиданные разоблачения вашей субботы в «Головній темі. Перезавантаження»!
Смотрите программу «Головна тема. Перезавантаження» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!