«Головна тема»: Как выбрать качественные продукты для пасхальной корзины?

В субботу, 24 апреля, в проекте «Головна тема. Перезавантаження» на канале «Украина» устроят масштабную проверку мяса и яиц, и расскажут, все, что нужно знать за неделю до Пасхи, чтобы сохранить здоровье и деньги.

Семья Лилии из Ирпеня обожает предпраздничную пасхальную суету. Но в прошлом году любимый семейный праздник был испорчен - яйца, которые накануне купила женщина, оказались просроченными. Более того, это не впервые Лилии не повезло с этим продуктом! Два года назад она хотела сделать яичницу, но вместо желтка с белком на сковородку выпал зародыш.

Чтобы украинцы положили в свою пасхальную корзину только свежие яйца, «Головна тема» провела уникальное расследование под прикрытием. Журналистка проекта устроилась на птицефабрику и проследила, что происходит с яйцами до того, как они идут в продажу. Зрители увидят, чем могут быть опасны слишком чистые яйца, и узнают три действенных лайфхака, как отличить свежий и полезный продукт от просроченного. А еще в программе раскроют секрет ЗЕЛЕНЫХ яиц, и расскажут, какие куры их несут.

Кроме того, команда проекта организовала мясную пасхальную экспертизу, в ходе которой выяснила, что на самом деле кладут в дешевые колбасы, буженину и сосиски, а что - в дорогие, и стоит ли за них переплачивать. И нашла авторов шок-видео с испорченными колбасами, которые видела вся страна, чтобы проверить - действительно ли это фейк-провокация против украинского производителя.

А в студии ведущая Елена Кот вместе с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко продегустируют популярные куличи - от 50 до 400 гривен, которые на этой неделе будут покупать украинцы, и расскажут, какая себестоимость каждого, и действительно ли самый дорогой - самый вкусный.

Также в новом выпуске устроят неожиданные эксперименты-провокации и проверят - что сделает охрана в супермаркетах сразу трех городов Украины, где были громкие драки покупателей с охранниками. Как на самом деле они должны вести себя с покупателями? Имеют ли право проверять ваши сумки и требовать чеки? И как защитить себя и свои вещи в магазине? Покажет скандальное расследование недели!

И, чтобы узнать, где в Украине риск подцепить клеща самый высокий, журналисты «Головної теми» отправились в разные регионы ловить паразитов на живца. А еще один эксперимент проекта продемонстрирует, насколько эффективны против опасных насекомых специальные аэрозоли, которые нам предлагают в аптеках и супермаркетах.

Самые масштабные эксперименты и неожиданные разоблачения вашей субботы в «Головній темі. Перезавантаження»!

Смотрите программу «Головна тема. Перезавантаження» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!