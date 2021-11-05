Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки

5 ноября 2021 10:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки
Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки
пресс-служба канала Украина

В субботу, 6 ноября, в 20:00 в общественно-резонансном проекте «Головна тема. Перезавантаження» с Еленой Кот на канале «Украина» устроят рискованный социальный эксперимент.

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А все для того, чтобы проверить, как отреагируют украинцы, когда в их руках случайно окажется реальных 110 тысяч гривен.

Что бы вы сделали, если бы случайно обнаружили пакет с деньгами? Искали бы хозяина, отнесли в полицию, отдали на благотворительность, а может, оставили бы себе? В «Головній темі» решились на провокативный эксперимент, который должен был испытать украинцев на совесть, но перерос в масштабную спецоперацию, проводимую со службой безопасности телеканала. Журналистку проекта Ирину загримировали под старую бабушку, которая якобы нашла прямо в мусорнике 110 тысяч настоящих гривен. Обидеть такую легко, а отобрать деньги тем более! В целях безопасности журналистке пришлось надеть бронежилет и оставаться под наблюдением шести профессиональных охранников. Как много украинцев проявят настоящую гражданскую позицию и на что готовы пойти те, кого соблазнила большая сумма? В выпуске покажут, кто из прохожих решил отдать деньги бабушке, а кто натянул черные перчатки, чтобы напасть на нее и забрать находку себе.

Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки / пресс-служба канала Украина

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Кроме того, в продолжении сериала «Климат-контроль» выяснят, как все чаще встречающиеся климатические аномалии влияют на здоровье. Головные боли, старые шрамы и переломы, боль в суставах – напоминают о себе с изменениями погоды. А что делать тем, у кого артериальное давление скачет вместе с атмосферным? В программе проведут тестирование самых популярных методов для нормализации давления без таблеток. Зрители узнают, что действительно помогает бороться с аномальными скачками, а к чему лучше вообще не прибегать.

Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки / пресс-служба канала Украина

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В программе выяснят, чем отличаются стиральные порошки с рынка, магазина европейских товаров и супермаркета. Действительно ли, если подешевле, то подделка, ведь подпольные цеха по изготовлению поддельных средств для стирки полиция регулярно разоблачает по всей Украине.

Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки / пресс-служба канала Украина

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В «Головній темі» постирали 10 белоснежных футболок, чтобы протестировать самые популярные средства для стирки – от современных гель-капсул до бабушкиной кальцинированной соды. А также отдали на экспертизу 5 образцов одинакового порошка известного бренда, приобретенных в Украине и соседней Польше. Какой из них оказался фальсификатом – покажет главная экспертиза этой субботы.

Смотрите программу «Головна тема. Перезавантаження» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!

Головна тема: сколько прохожих отберут 110 тысяч гривен у бабушки / пресс-служба канала Украина

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