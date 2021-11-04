МАСКА 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

4 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
пресс-служба канала Украина

6 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 3 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

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Во втором сезоне гипершоу МАСКА, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. В третьем выпуске грандиозного шоу «МАСКА» на сцену выйдут 6 невероятных героев – высокотехнологичный Робот, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан. Все они – участники второго сезона масштабного проекта канала «Украина», которые сделают все возможное, чтобы запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться нерассекреченными. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим «МАСКИ» останется непревзойденный Владимир Остапчук, который покорил зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.

3 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите 6 ноября в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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