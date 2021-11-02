Новорічна МАСКА на каналі Україна: чем будет удивлять телезрителей грандиозное шоу

В последние часы 31 декабря 2021 года в эфире канала «Украина» выйдет грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Новый 2022 год зрители канала «Украина» встретят вместе с любимым шоу «МАСКА» , погрузившись в загадочную атмосферу праздника. На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу. Какие знаменитости будут скрываться в этих образах – будем отгадывать всей страной. Ждать долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

Звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь они приготовили для зрителей особенные подарки.

Я очень люблю неожиданности, а шоу «МАСКА», как все вы знаете, наполнено сюрпризами. Приготовьтесь удивляться – будет по-настоящему неожиданно, – интригует Олег Винник. – В креслах детективов мы уже посидели немало – пора и самим выйти на сцену. И когда же это сделать, как не в новогоднюю ночь, когда случаются настоящие чудеса.

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости шоу, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK и многие другие. И какой же праздник без любимых ведущих канала «Украина» – Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки, ХАСа.

Для «Новорічної Маски» режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев. Большая команда канала «Украина» сделает все для того, чтобы зрители встретили новый 2022 год незабываемо.

Кое-что особенное для новогоднего шоу готовит и ведущий Владимир Остапчук – он снова удивит всех ярким перевоплощением.

В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в «Новорічній Масці» – пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо, – говорит Владимир Остапчук. – Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь – так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря на канале «Украина»!