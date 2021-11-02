Новорічна МАСКА на каналі Україна: чем будет удивлять телезрителей грандиозное шоу

2 ноября 2021 21:21 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Новорічна МАСКА на каналі Україна: чем будет удивлять телезрителей грандиозное шоу
Новорічна МАСКА на каналі Україна
пресс-служба канала Украина

В последние часы 31 декабря 2021 года в эфире канала «Украина» выйдет грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Читайте такжеАнгелы-2: канал 2+2 рассекретил дату премьеры нового сезона сериала
Новый 2022 год зрители канала «Украина» встретят вместе с любимым шоу «МАСКА», погрузившись в загадочную атмосферу праздника. На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу. Какие знаменитости будут скрываться в этих образах – будем отгадывать всей страной. Ждать долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

Звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь они приготовили для зрителей особенные подарки.

Я очень люблю неожиданности, а шоу «МАСКА», как все вы знаете, наполнено сюрпризами. Приготовьтесь удивляться – будет по-настоящему неожиданно, – интригует Олег Винник. – В креслах детективов мы уже посидели немало – пора и самим выйти на сцену. И когда же это сделать, как не в новогоднюю ночь, когда случаются настоящие чудеса.

Читайте такжеПтица в клетке: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости шоу, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK и многие другие. И какой же праздник без любимых ведущих канала «Украина» – Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки, ХАСа.

Для «Новорічної Маски» режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев. Большая команда канала «Украина» сделает все для того, чтобы зрители встретили новый 2022 год незабываемо.

Кое-что особенное для новогоднего шоу готовит и ведущий Владимир Остапчук – он снова удивит всех ярким перевоплощением.

В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в «Новорічній Масці» – пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо, – говорит Владимир Остапчук. – Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь – так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря на канале «Украина»!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый год канал Украина телешоу Маска шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон Новорічна МАСКА на каналі Україна

Материалы по теме

Топтун: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
Топтун: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
Говорит Украина: Что видели в окно дети священника? (эфир от 02.11.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Что видели в окно дети священника? (эфир от 02.11.2021)
Алина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским
Новости

Алина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021
Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Поздравления с Хэллоуином 2021: смешные, страшные, для смс

Поздравления с Хэллоуином 2021: смешные, страшные, для смс

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK