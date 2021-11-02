Новорічна МАСКА на каналі Україна: чем будет удивлять телезрителей грандиозное шоу
В последние часы 31 декабря 2021 года в эфире канала «Украина» выйдет грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».
Звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь они приготовили для зрителей особенные подарки.
Я очень люблю неожиданности, а шоу «МАСКА», как все вы знаете, наполнено сюрпризами. Приготовьтесь удивляться – будет по-настоящему неожиданно, – интригует Олег Винник. – В креслах детективов мы уже посидели немало – пора и самим выйти на сцену. И когда же это сделать, как не в новогоднюю ночь, когда случаются настоящие чудеса.
Для «Новорічної Маски» режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев. Большая команда канала «Украина» сделает все для того, чтобы зрители встретили новый 2022 год незабываемо.
Кое-что особенное для новогоднего шоу готовит и ведущий Владимир Остапчук – он снова удивит всех ярким перевоплощением.
В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в «Новорічній Масці» – пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо, – говорит Владимир Остапчук. – Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь – так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!
Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря на канале «Украина»!