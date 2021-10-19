МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

19 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба

23 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 1 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеХто зверху-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
Во втором сезоне гипершоу МАСКА, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим «МАСКИ» останется непревзойденный Владимир Остапчук, который покорил зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.

1 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите 23 октября в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски шоу МАСКА читайте и смотрите ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина видео телешоу телешоу онлайн Маска телешоу 2021 шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 31 серию от 28.09.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 31 серию от 28.09.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 7 выпуске от 18.10.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 7 выпуске от 18.10.2021
Топтун: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 18.10.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 18.10.2021)
Лунный гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK