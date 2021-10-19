МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021) пресс-служба

23 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 1 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.