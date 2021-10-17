Хто зверху 11 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)

17 октября 2021 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
Хто зверху-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
пресс-служба Нового канала

21 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Хто зверху-11. 9 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в который раз столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «обмен ролями» и два новых форматных конкурса «Наши и не наши» и «Найди слово». Несколько раз вы увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В девятом выпуске проекта вы увидите: певицу NK, блогера и дизайнера Аню Андрийчук, актрису Ирину Гатун, импровизатора Владимира Шумко, актера Гарика Бирчу и хореографа Женю Кот.

9 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 21 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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