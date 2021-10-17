Хто зверху 11 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
17 октября 2021 20:30
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
пресс-служба Нового канала
21 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Хто зверху-11. 9 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 9 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в который раз столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «обмен ролями» и два новых форматных конкурса «Наши и не наши» и «Найди слово». Несколько раз вы увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В девятом выпуске проекта вы увидите: певицу NK, блогера и дизайнера Аню Андрийчук, актрису Ирину Гатун, импровизатора Владимира Шумко, актера Гарика Бирчу и хореографа Женю Кот.
9 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 21 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.