Адская кухня: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2021)
17 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2021)
пресс-служба
18 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск реалити Адская кухня. 7 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске реалити Адская кухня
: На этой неделе «Адская кухня» достигнет своего экватора. До финала остается ровно половина времени, а значит требования к поварам у Шефа Алекса Якутова только усилятся. Свои испытания они начнут по приготовлению блюд из Суперфуд. Дегустировать их будет певец Артем Пивоваров. Также на «Адскую кухню» заглянут дети. Поварам нужно их будет накормить. Строже критиков, чем они, не найти. Но самым сложным испытанием станет финальный ужин, после которого кто-то покинет «Адскую кухню».
7 выпуск реалити Адская кухня смотрите 18 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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