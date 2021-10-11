Адская кухня: кто покинул шоу в 6 выпуске от 11.10.2021

11 октября 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу в 6 выпуске от 11.10.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 6 выпуске от 11.10.2021
пресс-служба

11 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 6 выпуске от 11.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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На этой неделе «красная» команда посетила мастер-класс от Шефа Алекса Якутова. Повара реалити «Адская кухня» (Новый канал) учились готовить картофельное ризотто с креветкой и херсонским шафраном. И все, что они усвоили, должны были продемонстрировать во время ужина в телересторане.

Шеф нам разжевал все этапы и нюансы приготовления ризотто, – рассказывает участница Елена Охотник. – Я даже не сомневалась, что команда «красных» быстро и вкусно приготовит блюдо.

Но не тут-то было. Синяя кухня выдала ризотто через 19 минут.

Команда «красных» не справляется с поставленными задачами, – говорит Шеф. – Я устал им все прощать. Из шести ужинов они провалили четыре! На этот раз мне пришлось снова закрыть их кухню. Поэтому «синие» должны были выдать и свои блюда, и соперников.

А еще Алекс впервые выгнал повара во время приготовления ужина.

Я не смогла долго сидеть в комнате, поэтому решила вернуться на кухню, – объясняет Людмила Михайлова.

Но возвращение Людмилы не помогло ей реабилитироваться. Команда единогласно номинировала ее на вылет. Шеф поддержал решение «красных». На шестой неделе участие в «Адской кухне» закончилась еще для одной участницы.

Не увидел, что Анна Шеремет хочет расти и развиваться, – объясняет Алекс. – Поэтому я и ее попросил снять китель.

И снова произошла ротация в командах. На следующей неделе Равшан Хамидов будет готовить в команде «красных».

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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