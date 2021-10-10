Адская кухня: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2021)

10 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2021)
Адская кухня: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2021)
пресс-служба

11 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск реалити Адская кухня. 6 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске реалити Адская кухня: Кулинарное реалити «Адская кухня» продолжает испытывать поваров на прочность. Алекс Якутов подготовил для кулинаров новые испытания. На прошлой неделе они прошли переаттестацию на поваров шестого разряда, и теперь должны уметь разбираться в кухнях народов мира. Именно поэтому Адский Шеф отправил их на фестиваль еды разных стран. Также мужская и женская команды станут участниками вкусного показа мод. Но самым сложным испытанием будет финальный ужин в телересторане «Адской кухни», после которой кто-то покинет проект.

6 выпуск реалити Адская кухня смотрите 11 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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