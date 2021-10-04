Адская кухня: кто покинул шоу в 5 выпуске от 04.10.2021

4 октября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу в 5 выпуске от 04.10.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 5 выпуске от 04.10.2021
пресс-служба

4 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 5 выпуске от 04.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Утро пятой недели для участников реалити «Адская кухня» (Новый канал) началось со сбора чемоданов. Каждый взял вещи первой необходимости и загранпаспорт. Они сели в трансфер и отправились в аэропорт. Но на взлетной полосе участников ждал Шеф Алекс Якутов с новым заданием.

Вылет через два часа не у участников, а у пилотов, – объяснил Алекс. – Каждая команда должна разработать два меню из пяти блюд: закуска, салат, горячее блюдо, перекус и десерт. И накормить двух пилотов с одного борта.

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Победу в конкурсе одержали девушки, а парней ждало наказание. Чтобы как-то себя развеселить, команда «синих» решила поиграть в детскую игру «слон». Это когда один участник наклоняется, а другой через него перепрыгивает. Но неудачное приземление Станислава Попони привело к травме руки.

Я почувствовал страшную боль, – рассказывает Станислав. – Вообще не мог шевельнуть рукой.

К сожалению, травма помешала участнику во время приготовления блюд на ужине. Станислав Попоня покинул проект «Адская кухня» навсегда. Это первый участник, которого коллеги провожали аплодисментами. Ведь он достойно боролся за звание лучшего повара. Алекс Якутов подарил Станиславу на память о проекте китель. А еще, по решению Алекса, синий китель на красный сменил Юрий Диденко. Поможет ли ему такая ротация удержаться на проекте, смотрите уже в следующий понедельник.

Напомним,

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