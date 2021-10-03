Адская кухня: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2021)

3 октября 2021 01:02 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2021)
Адская кухня: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2021)
пресс-служба Нового канала

4 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск реалити Адская кухня. 5 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске реалити Адская кухня: В центре столицы открылся легендарный ресторан «Адская кухня». Повара бросили вызов Адском Шефу Алексу Якутову, чтобы доказать – они лучшие. На этой неделе им выпадет возможность накормить пилотов, а еще их кухня превратится в химическую лабораторию. Самым сложным испытанным станет ужин в ресторане «Адской кухни», после которого кто-то покинет проект.

5 выпуск реалити Адская кухня смотрите 4 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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