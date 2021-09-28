Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

28 сентября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пицца Маргарита по рецепту Шефа
Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Как дома быстро приготовить пиццу Маргарита? Простой пошаговый рецепт пиццы Маргарита от Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова.

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Вы когда-нибудь видели детей, которые не любят пиццу? Поэтому это один из идеальных перекусов для школьников. Предлагаем приготовить маленькими порциями. Чтобы ее было удобно взять в руки и побежать на переменку. Рецептом делится Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

для дрожжевого теста:

  • Муки 70% – 1 кг
  • Воды – 700 г
  • Дрожжей – 5 г
  • Соли – 3 г

для соуса:

  • Помидоров – 1 кг
  • Сахара – 1 ч. Л.
  • Соли – ½ ч. Л.
  • Базилика – 5 г
  • Сыра – 200 г
  • Томатов черри – 100 г

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто и дайте ему настояться.
  2. Сформируйте из теста шарики по 100 г и раскатайте их. Должны получиться маленькие пиццы.
  3. Перебейте в блендере помидоры без кожицы. Добавьте сахар, соль, базилик.
  4. На тесто положите 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри.
  5. Выпекайте при температуре 300 градусов 15 минут.

Напомним,

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