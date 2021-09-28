Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
28 сентября 2021 05:00
Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Как дома быстро приготовить пиццу Маргарита? Простой пошаговый рецепт пиццы Маргарита от Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова.
«Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
для дрожжевого теста:
- Муки 70% – 1 кг
- Воды – 700 г
- Дрожжей – 5 г
- Соли – 3 г
для соуса:
- Помидоров – 1 кг
- Сахара – 1 ч. Л.
- Соли – ½ ч. Л.
- Базилика – 5 г
- Сыра – 200 г
- Томатов черри – 100 г
Способ приготовления:
- Замесите тесто и дайте ему настояться.
- Сформируйте из теста шарики по 100 г и раскатайте их. Должны получиться маленькие пиццы.
- Перебейте в блендере помидоры без кожицы. Добавьте сахар, соль, базилик.
- На тесто положите 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри.
- Выпекайте при температуре 300 градусов 15 минут.
Напомним,