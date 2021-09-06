Адская кухня: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2021)

6 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 1 выпуск реалити Адская кухня. 1 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске реалити Адская кухня : Двадцать смельчаков-поваров – мужчин и женщин – вызвались пройти все круги кулинарного пекла, чтобы побороться за звание победителя «Адской кухни». На кону – 300 тысяч гривен выигрыша и работа мечты – в престижном столичном ресторане Шефа Алекса Якутова. Повара не догадывались, что по приезду на проект им сразу предстоит пройти суровое испытание. Чтобы найти счастливый билет-пропуск в реалити, им пришлось бежать босыми ногами по углям. Смогут ли повара преодолеть себя и получить счастливый билет в «Адскую кухню» – смотрите в 1 выпуске от 06.09.2021.

1 выпуск реалити Адская кухня смотрите в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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