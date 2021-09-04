Орел и Решка. Земляне: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)

4 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 14 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 14 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне : Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие ездить в гости к удивительным народов, общаться с местными, узнавать интересные подробности о представителях противоположного пола и развенчивать популярные стереотипы. Действительно шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у врачей? Что нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла & Решка» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 4 сентября, ведущие отправятся в Гватемалу.

14 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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