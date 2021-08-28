Орел и Решка. Земляне: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
28 августа 2021 06:00
Юлия Туренко
Орел и Решка. Земляне: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
пресс-служба
28 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 13 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне
: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие ездить в гости к удивительным народов, общаться с местными, узнавать интересные подробности о представителях противоположного пола и развенчивать популярные стереотипы. Действительно шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у врачей? Что нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла & Решка» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 28 августа, ведущие отправятся в Мексику.
13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.