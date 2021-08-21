Орел и Решка. Земляне: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

21 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 12 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне : Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными, узнавать интересные подробности о представителях противоположного пола и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у врачей? Что нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла & Решка» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 21 августа, ведущие отправятся в Колумбию.

12 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите 21 августа в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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